13.02.2018, Киев, Игорь Петров
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ЕС, Политика, Украина, Экономика коллапса

Ляшко получил оплеуху от марионеток ЕС


Инициированный партией Олега Ляшко закон «Украинцам – украинское» вызовет симметричные меры со стороны ЕС, в т.ч. еще большее уменьшение квот на поставки украинских товаров на Запад.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт Парламентской экспертной группы по европейской интеграции (ПЭГ) Руслан Ткаченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много кто слышал про проект закона – «Покупай украинское – плати украинцам». Общая цель этого закона заключается в создании условий для развития национальной экономики.

Но какой был выбран правовой механизм для достижения этой цели? Это предоставление преференций украинским производителям в процедуре госзакупок.

В то же время, такие преференции прямо запрещены соглашением про ассоциацию и соглашением ВОТ о госзакупках. Фактически, если такой законопроект будет принят, мы можем получить симметричный ответ со стороны стран-членов ЕС и стран-участниц соглашения ВОТ, что автоматически приведет к утрате прибылей украинскими предприятиями на международных рынках.

Мы получим уменьшение квот на поставки товаров в ЕС, получим отказ в получении кредитов, остановку технической и другой помощи со стороны ЕС», — сказал оратор.

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