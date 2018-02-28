28.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Выборы, Киев, Колониальная демократия, Общество, Политика, Скандал, Украина

Ляшко раскрыл «голубые мечты» комбинатора Порошенко


В администрации президента Украины хотят распустить Верховную раду.

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Об этом сегодня в кулуарах парламента заявил журналистам лидер Радикальной Партии Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы получаем информацию из самого логова нынешней власти. Каждый день президент строит различные искусственные комбинации и варианты, как остаться при власти. Через досрочные выборы, путем фальсификации выборов на мажоритарке без изменений в избирательный закон. Посчитали там уже округа. Со своими аферюгами играет, как Остап Бендер в шахматы», — сказал Ляшко.

По его словам в дальнейшем Порошенко рассчитывает занять пост премьер-министра.

«Уже нарисовали себе воздушные замки: 100 депутатов по мажоритарке и 50-60 по списку. Порошенко считает, если он проиграет президентские выборы, у него будет плацдарм, чтобы претендовать на премьерский пост. Это голубые мечты и розовые сны. Хрен они что выиграют», — заверил Ляшко.

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