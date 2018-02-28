28.02.2018, Киев, Елена Острякова

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Ляшко рассказал, что у него в три раза больше, чем у Порошенко

Радикальная партия Украины выступает за проведение одновременных внеочередных президентских и парламентских выборов. Об этом сегодня в кулуарах парламента заявил журналистам лидер радикалов Олег Ляшко.

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«Какой смысл проводить одни выборы и тратить деньги, потом через полгода тратить еще пару миллиардов гривен на президентские. Одновременно надо», — сказал Ляшко.

Однако предварительно он предлагает изменить избирательное законодательство, отменив мажоритарные списки и сократив число депутатов до 250, избрать новый состав ЦИК, принять закон об импичменте президента и временных следственных комиссиях.

«Уровень доверия действующему президенту по последним опросам 7-9%. Разве может президент с таким уровнем доверия руководить страной? У меня в три раза больше доверия, чем у действующего президента, а я пока еще не президент. Зову на дебаты Петра Алексеевича и Юлию Владимировну. Один шахматы рисует, чтобы фальсифицировать выборы, другая себе корону нарисовала. Пусть не спешат. Мы им все планы поломаем», — пообещал Ляшко.