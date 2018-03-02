02.03.2018, Киев, Владимир Гладков

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Ляшко в Донбассе и Ляшко в Раде – это четыре разных человека

Главный «радикал» Украины Олег Ляшко не столько непримирим в националистических взглядах, сколько способен радикально менять свою политическую риторику, приезжая в Донбасс. Поэтому не будет удивительно, если он станет одним из лидером электоральных симпатий в этом регионе.

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Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил украинский политолог Алексей Минаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я сейчас не вижу проблемы, чтобы люди (в подконтрольном Киеву Донбассе – Ред.) переключились с «Оппозиционного блока» на Ляшко. При этом я бы не сказал, что он такой прям «ультра», у нас есть и более радикальные элементы в виде тех же «свободовцев» Тягнибока. То есть, он не совсем такой националист до мозга костей. Поэтому, я не вижу особых препятствий для того, чтобы за него голосовали ( на Донбассе- Ред)», – уверен Минаков.

«Я вижу, как интересно меняется его риторика, когда он приезжает в Донбасс, надевает футболку «Шахтёра», ходит по предприятиям. Мы знаем, что Ляшко – очень известный популист, который умеет заигрывать с населением. Соответственно, он говорит то, что нравится слышать этим региональным жителям», – добавил политолог.