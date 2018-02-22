22.02.2018
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Общество, Политика, Провокации, Скандал, Украина

Людей сознательно бросили под пули — признание известного майданщика


Так называемое «мирное наступление» 18 февраля 2014 года в Киеве, обернувшееся ожесточенными столкновениями, было запланировано лидерами Майдана, которым нужна была большая кровь.

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Об этом на своей странице в Facebook пишет активист «Автомайдана», волонтер так называемой «АТО» Юрий Касьянов, отметивший, что сразу после Майдана и даже спустя год — два «невозможно было ни говорить, ни писать такие вещи», но теперь «уже можно начать сомневаться, думать и находить правду».

«Мирний наступ» 18 февраля был спланирован и проведён из рук вон плохо. Или специально плохо. Бойня в Мариинском парке, на Институтской, Шелковичной была прямым следствием просчётов «вождей сцены» Майдана, которые повели безоружных людей через заслоны силовиков. После разгрома сотен Майдана на Институтской, поражение на Груше было предопределено.

Это была проигранная с самого начала битва. Майдан вышел из-за баррикад, растянулся беспомощной лентой на улицах, раздробился и потерял силу. Те, кто планировал этот «наступ», не мог рассчитывать на победу, а только на кровь и ужас, как способ давления на власть», — подчеркивает участник тех событий.

По его словам, поздно вечером 18 февраля стало понятно, что Майдан в таком виде долго не продержится.

«Люди устали невероятно, баррикады были разбиты. Cиловики имели тактическое преимущество, но тоже были измотаны. Чашу весов перевесили первые выстрелы с Консерватории ранним утром 20 февраля.

Безоружные силовики отступили. «Чёрный» беркут открыл огонь в ответ, и по тем, кто пытался дальше продвинуться в правительственный квартал… Одновременно загадочные снайперы стали прицельно стрелять по митингующим и по силовикам. Наступление захлебнулось в крови. Сакральная жертва была принесена. Восставшие холопы усмирены ужасом многочисленных смертей», пишет Касьянов.

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