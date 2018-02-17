17.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Д.Б., Крым, Россия, Украина, Экономика

Майданщики обнаружили новую «зраду»: Сырье на завод в Крыму идёт из Турции


В Киеве обнаружили очередную «зраду» — турки поставляют сырье для находящегося под санкциями завода «Крымский Титан», связанного с беглым украинским олигархом Дмитрием Фирташем.

Об этом в своем блоге заявил бывший крымский экономист, член организации «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Клименко, отслеживающий заходы судов в «закрытые» крымские порты, призвал информаторов поделиться данными об этой схеме.

«Друзья, есть дело. Важное. Знаем, что ильменитовую руду, сырье для «Крымского Титана» возят из турецкого порта Самсун. Но как она туда поступает? — У кого есть инфа — в личку», — заявил Клименко.

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