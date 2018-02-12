12.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Майданщики признали украинскую власть оккупационной и требуют продолжения банкета

Украинские националисты требуют продолжения событий, начатых Майданом, и краха нынешнего режима.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-командир батальона ОУН Николай Коханивский, получивший известность как организатор антироссийских погромов в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Украине действует телефонное право, Украина — одна из самых коррумпированных стран мира. В Украине президент позволяет себе грабить эту страну, причем делает это нагло, чуть ли не ежедневно мы имеем тому подтверждение… Мы должны получить свою страну, должна произойти новая волна революции, режим внутренней оккупации должен пасть, выстроиться новая вертикаль власти, быть сломлена полностью эта коррупционная система, и тогда мы получим украинское самостоятельное соборное государство», — заявил Коханивский.