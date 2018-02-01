01.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Общество, Политика, Украина, Экономика коллапса

Майданщики прозрели: Украина превратилась в самую нищую страну Европы


Потенциально самая богатая на европейском континенте Украина превратилась в страну, где народ не видит никаких перспектив и эмигрирует миллионами.

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Об этом в эфире ток-шоу «Украинский формат» заявил депутат Верховной Рады от ВО «Свобода» Андрей Ильенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наиболее неэффективная экономика в Европе, которая довела потенциально одну из самых богатых стран Европы до бедности, до ужасной ситуации, до ситуации, когда миллионы украинцев уезжают за границу, когда у нас ничтожно низкие пенсии, ничтожно низкие зарплаты, неимоверные тарифы, когда люди сегодня не видят перспективы, многие в этой стране», — возмутился Ильенко, родная партия которого после свержения Януковича вошла в коалиционное правительство.

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