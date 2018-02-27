27.02.2018, Москва, Андрей Соколов

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Малый и средний бизнес России ждёт от послания Путина гарантий защиты

Президент РФ Владимир Путин обратится с традиционным посланием к российскому парламенту в четверг, 1 марта. Глава общероссийского фонда «Служу России» Ирина Ясакова уверена, что в этот раз президент, прежде всего, сделает акцент на защите малого и среднего бизнеса от необоснованно фабрикуемых уголовных дел и многочисленных проверок.

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«Я сама не раз сталкивалась с подобной ситуацией, когда необоснованные проверки и всевозможные «наезды» дискредитируют бизнес и негативно сказываются на рабочей атмосфере в компании. Считайте, что каждая такая ситуация с использованием силового давления, особенно в сочетании с «маски-шоу» как минимум прекращает рост данного бизнеса, а по факту очень часто его уничтожает», — считает общественный деятель.

Владимир Путин не раз требовал от правительства разработать конкретные меры по уменьшению полномочий контролирующих органов в бизнесе. Президент считает, что избыточная активность правоохранительных органов в этом секторе, безусловно, вредит деловому климату, напомнила Ясакова.

«Ежегодно в РФ возбуждается почти 200 тысяч уголовных дел по экономическим преступлениям. До судов из них доходят 50 тысяч, еще 15 тысяч дел «разваливаются» в судах. Приговорами заканчиваются лишь 15% процессов. При этом абсолютное большинство фигурантов этих дел — около 83% — полностью или частично теряют свой бизнес в процессе разбирательств. Получается, что в России действуют механизмы, которые напрочь отбивают желание заниматься частным бизнесом, констатирует общественница.

На сегодняшний день на малый бизнес приходится около 20% ВВП страны, в то время как их вклад в развитые экономики может превышать 50%. В сфере малого бизнеса в РФ занято около 18 млн человек и, как правило, это самые активные и образованные граждане», — рассуждает Ясакова.

По ее мнению, в России давно назрела потребность создания некоего нового органа, возможно, даже «министерства малого бизнеса». Это позволит сфокусировать инструменты поддержки малого бизнеса в рамках «единого окна».

Свои предложения Ирина Ясакова направила Владимиру Путину. Общественный деятель рассчитывает, что в президентском послании она услышит ответ на эти предложения. «Уверены, что именно этих слов нашего лидера ждет и все предпринимательское сообщество», — резюмировала она.