28.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Мама Собчак бросилась на защиту польского националиста Мацейчука

Сенатор Людмила Нарусова (мать Ксении Собчак) призвала коллег защитить польского журналиста Томаша Мацейчука, выступая сегодня в Совете Федерации РФ.

По ее словам, вчера в ходе обыска на его квартире полиции не удалось обнаружить ничего компрометирующего, и теперь Мацейчука будут депортировать из России потому, что он зарегистрирован в Москве, а живет в Мытищах.

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«На этом основании представили его к депортации по совершенно надуманной причине. Нам нужно адекватно прореагировать, тем более, что истинная причина в некоторых высказываниях журналиста в одном из ток-шоу», — сказала Нарусова.

Ей возразил сенатор Алексей Кондратьев.

«Это не сведение счетов. Деятельность этого так называемого журналиста вызывала определенное недоумение у граждан нашей страны. Он позволял себе грубые высказывания и в адрес политиков, и по поводу событий на Донбассе. В одном из эфиров на Первом канале он назвал наших воевавших дедов «красными фашистами». Я направлял запросы в Генпрокуратуру, в Следственный комитет, в ФСБ относительно оснований пребывания этого гражданина Польши на нашей территории», — сказал Кондратьев.

Нарусова попыталась возражать, но спикер Валентина Матвиенко прервала дискуссию и предложила разобраться в ситуации профильной комиссии.

Как вчера сообщал «ПолитНавигатор», полиция провела обыск на квартире Мацейчука. По неофициальным данным были обнаружены «благодарность», выданная Мацейчуку украинским карательным нацбатом «Донбасс» «за моральную и материальную поддержку», а также нашивки этого же батальона.

В четверг должен состояться суд, который рассмотрит вопрос депортации Мацейчука в ЕС. Сам поляк уже заявил о намерении покинуть Россию, не дожидаясь вердикта.

Ранее Мацейчука за оскорбительные высказывания выгоняли из студии с применением силы телеведущие Роман Бабаян и Андрей Норкин. Российский политолог Руслан Осташко на днях вызвал поляка на боксерский поединок чести и победил.