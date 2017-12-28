 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
28.12.2017, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, История, Крым, Общество, Политика, Украина

Мамчур рассказал, кто в феврале 2014-го помещал авиаудару по Верховному Совету Крыма


28 февраля 2014-го года боевая авиация ВСУ получила команду подняться в воздух и нанести удары по заблокированным административным зданиям в Крыму.

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Об этом во время допроса по делу о «госизмене Януковича» заявил бывший в то время командир военного аэродорома «Бельбек» Юлий Мамчур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, по его словам, взлететь двум бортам помешал спецназ, заблокировавший взлетно-посадочную полосу.

«28 февраля по оперативной линии от командного центра от Воздушных Сил мои два экипажа были переведены в готовность №1 и готовились к выполнению взлета с аэродрома «Бельбек». Я так понимаю, после перехвата этих команд со стороны гражданского сектора аэропорта «Бельбек» был осуществлен прорыв несколькими «УРАЛами» с вооруженными военнослужащими с гранатометами, ручными пулеметами, автоматами, которые перекрыли взлетно-посадочную полосу. Тем самым не позволили взлететь экипажу дежурных сил», — заявил Мамчур.

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