25.01.2018, Киев, Олег Хавич

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Марина Порошенко идёт по стопам Раисы Горбачёвой

На минувшей неделе известный специалист по украинской генетике, министр культуры Украины Евгений Нищук назначил председателем государственного Украинского культурного фонда жену Петра Порошенко — Марину. Сделано это было символично: в праздник Крещения Господня, чтобы угодить президенту Украины, любящему подчеркивать «богоугодность» своих действий настолько, что даже приказал изобразить себя вместе с семейством на фресках церкви в своем имении под Киевом.

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Даже жены лидеров центральноазиатских стран, которых трудно заподозрить в излишнем уважении к демократическим традициям, не позволяют себе подобных фортелей. Сара Назарбаева уже более четверти века возглавляет детский благотворительный фонд «Бобек» («Малыш»), также занимающийся культурными программами, Мехрибан Алиева руководит Фондом культуры Азербайджана — однако эти организации являются неправительственными. Понятно, что бизнесмены, их финансирующие, рассчитывают на благосклонность глав государств — но деньги хотя бы формально не проходят через государственный бюджет.

Поэтому Марина Порошенко во главе организации с бюджетом 200 миллионов гривен только в 2018-м году скорее напоминает жену президента СССР, которая в ноябре 1986 года возглавила Советский Фонд культуры. Именно тогда среди частушек серии «По России мчится тройка: Миша, Рая, Перестройка» появился этот куплет:

Учредить для этой дуры

Специальный Фонд культуры

И в президиум ввести.

Счёт отдельный завести,

Чтоб смогла спокойно жить,

За наш счет наряды шить.

Попытка Горбачева следовать западной традиции публичности «первой леди» сыграла с первым и последним президентом СССР злую шутку: именно ненависть советского населения к Раисе Максимовне стала одной из причин того, что сначала задержание, а потом и уход с поста Михаила Сергеевича в декабре 1991-го вызвал в основном «чувство глубокого удовлетворения».

Но если Раиса Горбачева добилась полного краха культурной политики СССР за пять лет, Марина Порошенко явно справится быстрее — ведь советского «запаса прочности» нет уже давно. Кроме этого, скажем прямо: «рыночные» и «демократические» ценности, которые пропагандировал Советский Фонд культуры в 1986-91-м, в то время пользовались куда большей популярностью, чем националистические, насаждаемые вот уже четвертый год Министерством культуры Украины. Это вынужден был признать и сам Евгений Нищук, который 22 ноября 2016-го заявил, что население Юго-Востока Украины из-за «недостаточной генетической чистоты» не может воспринимать украинскую культуру.

Даже провластные эксперты в области украинской политик отмечают, что главной целью Украинского культурного фонда будет работа с электоратом на местах и воплощение «добрых дел» от имени и под патронатом власти, усиленно готовится к судьбоносного 2019-го года.

Финансирование для культурных проектов будет распределять зависимая от властных капризов структура, де-юре подчиненная Минкульту, а де-факто работающая на конкретную политсилу. Следовательно, и эти проекты, поддерживать Культурный фонд, должны будут укладываться в представление чиновников о «прекрасном и нужном», что на практике будет означать выделение средств на бесконечную и безопасную шароварщину авторства «мастеров культуры», приближенных к власть имущим.

Согласно принятому закону, большая часть членов наблюдательного совета Фонда так или иначе зависят от власти — это по два кандидата от президента, от министерства, от учреждений культуры, которые также финансируются из государственного бюджета, и, собственно, глава фонда. Более того, источники в Минкульте свидетельствуют о том, что именно «комиссары» Марины Порошенко будут отныне определять стратегию и тактику деятельности всех подразделений министерства.

Косвенным подтверждением этой информации является тот факт, что на следующий день после назначения Марины Порошенко заявила о своем уходе с поста директора Украинского института книги известный грантоед-культуртрегер Татьяна Терен. В своем преисполненном пафоса посте в Фейсбук госпожа Терен не смогла скрыть главное: она уходит, поскольку «выбитый» под её структуру бюджет издательской программы «Украинская книга» — 125,7 млн гривен — фактически уходит из рук директора Украинского института книги. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кто именно будет теперь распределять эти деньги.

Сам же министр культуры Украины, бывший актер и «голос Майдана» (именно он призывал протестующих к штурму баррикад «Беркута», во время которого самих майдановцев расстреливали в спину из окон гостиницы «Украина»), явно доволен тем, что его должность превращается в синекуру. С одной стороны — ответственности меньше (в том числе и после смены власти), с другой — можно спокойно слетать в Швейцарию за чужие деньги. Причём слетать с шиком: 24 января Нищук воспользовался VIP-сервисом перед вылетом в Киев из аэропорта швейцарского Цюриха. Министра в компании двух женщин на отдельном автомобиле доставили непосредственно к трапу самолета, а летел он бизнес-классом авиакомпании МАУ (билет на одного по маршруту Киев-Цюрих-Киев стоит более 42 000 гривен). На фото Нищука у трапа самолета в Цюрихе видно, что в руках министр держит бумажный пакет с надписью Caviar House & Prunier — известной в кругах ценителей дорогих рыбных деликатесов марки. Если говорить о черной икре, ради которой гурманы и посещают этот магазин, то стоимость стартует примерно от 69 евро за баночку в 30 граммов.

На следующий день пресс-секретарь главы Минкульта попыталась оправдать своего шефа, написав, что Нищука официально пригласил президент Швейцарии — на конференцию министров культуры стран-подписантов Европейской конвенции, и именно швейцарская сторона взяла на себя все расходы в Швейцарии, в частности, трансфер до самолета всех приглашенных лиц со всей Европы. В тексте умиляют слова «Дорогими же харчами, о видах и даже стоимости которых проведено так называемое «расследование», являются кусок сыра и сувенирная дощечка, совокупной стоимостью 18 франков». Интересно, купил ли Нищук в Швейцарии ещё и красную икру, чтобы выложить на бутерброде бандеровский флаг? 🙂