31.01.2018, Одесса, Игорь Плисюк

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Марш национального позора в Одессе

Молодой человек, не устаю я удивляться дремучей и агрессивной смеси бесстыдства, глупости и бестактности, которые ныне правят на Украине. и, увы. в моём городе. И нынешнее утро дало очередную пищу для этого. Вы только послушайте!

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Сегодня на несколько часов проспект Шевченко – магистраль, соединяющая центр города с Фонтаном, был перекрыт. Там происходило очередное ритуальное действо режима. Марш 28-й Одесской механизированной бригады, вернувшейся с Донбасса, из так называемой «зоны АТО» — «антитеррористической операции».

Проведя там порядка полугода эта часть регулярной армии потеряла 144 бойца. Их памяти и были посвящены возложение венков и цветов к памятному знаку у Облгосадминистрации, а потом – марш к мемориальной стеле на площади 19 апреля. Памятнику освободителям Одессы от немецко-румынских оккупантов в Великую Отечественную! Право, большей концентрации цинизма и фарисейской лжи придумать невозможно!

Ведь само участие частей регулярной армии в гражданском конфликте – противоречит Конституции Украины. Название «антитеррористическая операция» — всего лишь топорный эвфемизм, заменяющий правду: то, что на Донбассе осуществляется уже четвертый год карательно-террористическая операция киевской хунты против жителей этого региона, восставших против государственного переворота и ущемления их законных прав. И сколько угодно можно называть ЛДНР «оккупированными территориями», а повстанцев – «оккупантами», но разумному человеку понятно, кто – оккупанты и каратели, а кто – люди с чистой совестью защищающие свои дома, семьи и человеческое достоинство.

Да и марш к памятнику освободителям Одессы выглядит форменной шизофренией. Ведь киевский официоз давным-давно отказался от самого понятия «Великая Отечественная война», заменив его очередным исторически ничтожным эвфемизмом «Советско-германская война». Казенная пропаганда возвеличивает фашистских прихвостней типа бандеровцев да наёмников дивизии «СС-Галичина», последовательно извращая историю и калеча умы детей и подростков лживыми учебниками. Вот я вас и спрашиваю – не кощунственно ли само возложение цветов к памятнику нашим освободителям теми, кто вернулся с полей братоубийственной войны, идя путем карателей?!

Все понимают, что в стране идет гражданская война. Но – в ту Гражданскую, предводители Белого движения считали недопустимым награждать своих героев орденами. Ибо, даже уверенные в своей правоте, они понимали: русские убивают русских. А посему – даже победы и подвиги были скорбны.

Здесь же – за пару дней до позорного марша, губернатор Степанов вручил «героям и ветеранам» очередные блестящие побрякушки. Дескать, заслужили, носите, мы еще наштампуем.

Я не знаю, чем отличились те, кому вручили эти знаки национального позора. Но мне хочется верить, что и среди солдат и офицеров 28-й бригады были те, кто, как герой песни Высоцкого, не стреляли в своих братьев и земляков, женщин и детей. Или – стреляли сознательно мимо. Ведь известно, что среди ополченцев Донбасса второе место по численности после местных жителей занимают одесситы, ушедшие из города после трагедии 2 мая 2014 года.

И я верю в то, что будет и другой парад в Одессе. Парад, в котором истинные герои и борцы за свободу пройдут по улицам города. И их – одесситы встретят со слезами радости, а не отчужденным молчанием нынешнего марша. Так, как это было в апреле 1944 года.