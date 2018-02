07.02.2018, Москва, Александр Ростовцев

Марсианский маскарад с «Tesla» и чучелком

7 февраля 2018 года произошло событие, которого, прямо скажем, во всём мире ждали с явным интересом. Известный на весь белый свет понторез и технократ Илон Маск всё-таки сдержал своё слово и запустил в глубины космоса свой роадстер «Tesla» с чучелом астронавта в водительском кресле. Говорят, что перед стартом в роадстере была включена музыка и полёт электромобиля в сторону Марса стал напоминать аркадную гонку 80-х в духе игры Outrun.

Впрочем, как утверждают специалисты, вряд ли электрокар выйдет на орбиту Марса, как надеется Маск. Скорее всего, его лайба умчится куда-то на в 80 млн км в сторону от Марса. Не очень-то и прицельный выстрел.

Но не это главное. Специалисты-ракетостроители и космофилы из среды любителей клеить луноходики ждали не столько понтов Маска, сколько запуска сверхтяжёлой ракеты-носителя при 27 ракетных двигателях Merlin 1D, известной как Falcon Heavy. Семь лет понадобилось инженерам SpaceX, чтобы спроектировать и построить ракету-носитель с новыми двигателями собственной разработки.

В последний раз сверхтяжёлая ракета стартовала в космос довольно давно – почти 30 лет назад. Именно в 1988 году СССР произвёл впечатляющий запуск системы «Энергия – Буран», после которого интерес к ракетам-супертяжам пропал на долгие годы. До «Энергии» запуски сверхтяжёлых РН происходили в рамках программы «Аполлон» – с 1967 по 1973 годы произведено 13 стартов РН Saturn V.

Если говорить о терминах, то ракетами сверхтяжёлого класса считаются носители, способные вывести на низкую околоземную орбиту свыше 50 тонн полезной нагрузки. А раз уж так вышло, что человечество перестало интересоваться пилотируемыми межпланетными перелётами или хотя бы строительством форпоста в космосе в виде тяжёлых орбитальных платформ, то все космические державы сосредоточились на коммерческих запусках, для которых не нужны ракеты сверхтяжёлого класса.

В настоящее время четыре страны способны строить РН сверхтяжёлого класса. Это СССР/Россия, США, Франция (Еврокосмос, если уж быть совсем скрупулёзными) и Китай. Из них только две имеют опыт реальных пусков – СССР и США. В постсоветской России строительство и запуск сверхтяжёлых РН не производилось, хотя все необходимые чертежи и технологии остались. Кроме «Энергии», остались наработки от ещё более мощной РН «Вулкан», рассчитанной на вынос 200 тонн полезного груза.

Признаюсь, как заскорузлый прямоточный технократ и любитель космоса, старт РН Falcon Heavy наблюдал в прямой трансляции через YouTube с большим интересом. Особенно впечатлило, что инженерам SpaceX удалось согласовать синхронную работу 27 двигателей. Напомню, что советская программа пилотируемого полёта на Луну сорвалась из-за нерешённой задачи по синхронизации сгорания топлива в камерах 30 двигателей НК-15 первой ступени. Впрочем, современные компьютерные технологии позволяют решить и контролировать многие из некогда тупиковых проблем.

Не меньшее впечатление произвела мягкая и, что самое поразительное, синхронная посадка двух стартовых модулей на специальные платформы. Центральный блок вывел в космос разгонный модуль, в которой был скрыт роадстер с чучелком, но уже вернуться назад в штатном режиме ему не удалось: по информации SpaceX центральный блок израсходовал почти весь запас топлива, из-за чего включился только один из трёх посадочных двигателей. В результате, аппарат рухнул в воду на скорости 480 км/ч, а его обломки повредили плавучую платформу с романтическим названием Of Course I Still Love You.

Деляга Маск даже из крушения центрального блока решил сделать пиар, объявив о скором выходе видеоролика со взрывом, если таковой попадёт в кадр.

В общем, первый, вроде бы, удачный запуск РН, получился не очень гладким. Безусловно, есть за что хвалить инженеров Space-X, но главное обещание Маск всё-таки не сдержал, ведь первоначально деляга похвалялся превзойти рекорд советской «Энергии» – вывести свыше 100 тонн полезного груза на низкую орбиту. Грузоподъёмность Falcon Heavy намного меньше – около 64 тонн.

Ясное дело, что для первого испытательного старта никто в здравом уме не станет цеплять к ракете дорогостоящую полезную нагрузку в виде крутецкого, обвешанного дорогостоящими приборами космического зонда с ядерной энергетической установкой на борту. Посему полёт в сторону Марса роадстера с манекеном на рекорд ну никак не тянет – привыкший к внешним эффектам Маск сделал ставку на вау-эффект. Хипстеры и в самом деле отнеслись к понтам благосклонно.

На мой взгляд, то, чем можно было пожертвовать на заре космической эры, когда СССР первым забросил в космос металлический шарик с антеннами и передатчиком на борту, выдававшим «бип-бип», никак не годится через 60 лет. Полноценный инертный груз с небольшим набором научных приборов был бы намного полезнее дурацкого электрокара весом около тонны с мистером Спейсменом, запущенного как памятник себе любимому в окрестности Марса.

Короче, о революции пока что говорить преждевременно. В настоящий момент частное ракетостроение под предводительством Маска пытается на новом витке повторить достижения 30-летней давности. И пока что не догоняет.

Говорят, сегодня небратья в Верховной Зраде Украины устроили пьянку в честь достижений SpaceX и даже что-то там вякали в том смысле, что «американцы вона как летают, а у кацапов всё взрывается».

По-видимому, украинские нардепы имеют память аквариумных рыбок. Совсем недавно SpaceX крайне неудачно запустил сверхсекретный спутник Zuma ценой в миллиард долларов. И теперь Zuma не могут найти даже в сильные телескопы – сгинул девайс в роях космического мусора. А так, у всех ракеты взрываются. Особенно новые. И никуда не деться – со сложными системами всегда так. Это только парламентские говоруны и бездельники ничем не рискуют и способны запускать что-либо только в отрицательном смысле.

Следует также сказать, что старт Falcon Heavy животворно повлиял на российское руководство. 1 февраля президент Путин дал поручение Роскосмосу разработать отечественную сверхтяжёлую ракету-носитель. И, хотя такого проекта не было в утверждённых планах Роскосмоса на период 2017 – 2025 годы, поправка всё же была внесена. Ракетный комплекс будет создаваться на космодроме «Восточный». До 2028 года на космодроме будут строиться соответствующая инфраструктура и стартовые комплексы, а к испытаниям сверхтяжа запланировано перейти к 2027 году.

Под впечатлением от начала гонки супертяжеловесов свою сверхтяжёлую РН Long March в 2025 году обещает запустить и Китай.

Что касается Falcon Heavy, то насчёт его будущего остаётся масса вопросов. Если с запуском нескольких спутников-тяжеловесов вопрос более-менее ясен, то с пилотируемыми кораблями для него дела обстоят ох как непросто. Пока что большинство полётов КК Dragon закончилось либо аварией, либо взрывом, либо ещё какой нештатной ситуацие. И, значит, на его доводку уйдёт как минимум ещё несколько лет. Кроме того, связка из 27 двигателей многим специалистам представляется аварийно опасной. Необходимо больше стартов, чтобы понять – жизнеспособна данная конструкция или нет.

Вдобавок, Falcon Heavy дышат в затылок и другие проекты американских сверхтяжёлых РН – уже в 2019 году должна стартовать SLS – Space Launch System от корпорации Boeing, а также перспективная РН New Armstrong. Как показывает практика, распыление ресурсов в деле проектирования ракетных систем ни к чему хорошему не приводит, о чём свидетельствует неудача СССР в пилотируемой лунной программе. Возможно, что и США наступают на те же грабли.

Сам же пробный запуск Falcon Heavy с роадстером и чучелком астронавта больше всего похож на рекламу «Tesla» и самопиар Илона Маска. Безусловно, ему удалось произвести впечатление на почтеннейшую публику. В остальном, поживём – увидим.