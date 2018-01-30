30.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Массовое вымирание украинцев приобрело характер эпидемии

Украина массово вымирает — за 25 лет страна лишилась 10 миллионов граждан, а падение рождаемости в стране продолжает бить антирекорды.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт обратил внимание, что только за прошлый год на Украине умерло на 140 тысяч человек больше, чем родилось.

«Мы номер один в мире — страна, которая вымирает самыми быстрыми темпами. В целом за 25 лет нас стало меньше на 10 миллионов, если оценивать реальные данные. Мы вымираем из-за политиков, которые, словами классика, мешают нам жить. Очередной кризис, который приведет к депопуляции Украины, — это именно массовая миграция. По оценкам экспертов от трех до восьми миллионов украинцев сегодня де-факто не живут в нашей стране. Это ключевая проблема. В прошлом году на 200 тысяч украинцев стало меньше в Украине, а родились всего 60 тысяч. Причем рождаемость падает из года в год, государственная поддержка рождаемости падает и этот тренд невозвратный», — предупредил Бортник.