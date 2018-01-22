13.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова, Александр Гусар

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Материалы по украинским военным преступникам пошли в Гаагский трибунал

Сегодня в Донецке во время брифинга член комиссии по сбору и фиксации военных преступлений Украины в Донбассе Иван Копыл рассказал, кто причастен к массированному обстрелу столицы ДНР в феврале 2015 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, что 4 февраля 2015 года ВСУ произвели артобстрел нескольких районов Донецка из реактивных систем залпового огня.

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«С 11.40 до 11:45 под огонь реактивной артиллерии попал микрорайон «Текстильщик» в Кировском районе. От разрывов снарядов пострадали здание городской больницы №27, здание детского сада №381 – «Золотая ры6ка», а также жилые многоэтажные дома по улицам Петровского, Пинтера, Текстильщиков, Высоцкого, Терешковой. В результате погибли шесть человек, 25 – получили ранения различной степени тяжести. Наибольшее количество жертв было среди медицинских работников и пациентов больницы. Так, один мужчина, выходя из больницы, после полученных медицинских процедур, погиб на глазах у собственной матери», — заявил Копыл.

Однако на этом обстрел столицы ДНР не закончился.

«Вечером около 17:00 реактивные снаряды украинских ВС разорвались на проезжей части Мариупольской развилки. В результате этого, снаряд угодил в такси. Машину отбросило на противоположную сторону дороги. Водитель чудом выжил. Двое пассажиров сгорели заживо, пятеро мирных жителей, стоящих на остановке, получили ранения различной степени тяжести», — рассказал представитель ДНР.

Общественная комиссия по фиксации военных преступлений (ОКФВП), проанализировав информацию из открытых источников и документов, изучив отчёт мониторинговой миссии ОБСЕ и версии, звучавшие в СМИ, провела собственное расследование, и пришла к выводу, что обстрел производился из РСЗО БМ-27 «Ураган», которые входили в состав 27-го реактивного артиллерийского полка (РеАП сегодня – 27-я отдельная реактивная артиллерийская бригада) ВС Украины, под командованием полковника Валерия Исмаилова. Отметим, что это – единственное украинское подразделение, воюющее в Донбассе, в которое входят «Ураганы».

«Расследованием ОКФВП установлено, что артобстрел 4 февраля 2015 года производился с юго-юго-западного направления из района севернее Волновахи в треугольнике населённых пунктов «Ольгинка-Новотроицкое-Польное». В тоже время, части 27-го РеАП ВСУ по словам самого Исмаилова, находились по всей линии соприкосновения и действовали по всем направлениям – Дебальцевском, Луганском, Донецком и Мариупольском. При этом, если верить словам самого командира 8 батареи РеАП, артиллеристы не знали толком, куда стреляют.

Они не успевали сопоставить полученные в приказе данные с реальным положением объектов на местности. В результате анализа публикаций в открытых источниках Общественной комиссией был определён круг лиц из числа офицерского состава 27-го РеАП ВС Украины, которые могут быть причастными к вышеуказанному артобстрелу. Наиболее вероятно, что приказ об обстреле Донецка исходил из уст самого Исмаилова, но не без ведома его заместителя по работе с личным составом», — отметил Копыл.

ОФКВП считает, что использование орудия неизбирательного действия, к которым относится РСЗО «Ураган», является «умышленным нанесением ударов по гражданскому населению как таковому», что, в соответствии с пунктом 2 «е», подпунктом «i» Римского устава Международного уголовного суда, содержит все признаки военного преступления.

Следует напомнить, что в декабре 2016 года полковник В. Исмаилов был обвинён Следственным комитетом РФ в том, что в июне-августе 2014 года лично отдавал приказ об обстреле города Донецка Ростовской области РФ. Тогда в ходе массированного обстрела украинской артиллерией многие жители пострадали, а один скончался от смертельных ранений.

Также ОКФВП считает, что ответственность как за данное преступление, так и за все предыдущие, совершённые военизированными формированиями Украины в рамках так называемой «антитеррористической операции», обязано нести военно­политическое руководство Украины, включая президента Украины (П.А. Порошенко), секретаря СНБО (с 16.12.2014 – А.В. Турчинов), министра обороны Украины (с 14.10.2014 – С.Т. Полторак), начальника Генштаба – главнокомандующего ВС Украины (с 03.07.2014 – В.И. Муженко).

Отметим, что все материалы, предоставленные на прошлой пресс-конференции об обстреле Боссе, были сформированы в заявление, и оно уже было передано в Международный уголовный суд.