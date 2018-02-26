26.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Киев, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Украина

Мечта соратницы Садового: ударить по лицу представителя России в ПАСЕ


Председатель юридического комитета ПАСЕ, украинский нардеп от фракции «Самопомич» Елена Сотник заявила, что мечтает избить представителей РФ в ПАСЕ.

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Об этом она сказала в интервью киевскому изданию «Новое время».

«Россияне очень часто ведут себя по-хамски, будто они хозяева положения. Бесстыдно врут, грубят, а самое печальное, что это их хамство европейцы воспринимают как уверенную позицию», – заявила Сотник.

Она добавила, что иногда «очень хочется некоторым въехать по лицу», но она понимает, что это недопустимо.

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