26.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Мечта соратницы Садового: ударить по лицу представителя России в ПАСЕ
Председатель юридического комитета ПАСЕ, украинский нардеп от фракции «Самопомич» Елена Сотник заявила, что мечтает избить представителей РФ в ПАСЕ.
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Об этом она сказала в интервью киевскому изданию «Новое время».
«Россияне очень часто ведут себя по-хамски, будто они хозяева положения. Бесстыдно врут, грубят, а самое печальное, что это их хамство европейцы воспринимают как уверенную позицию», – заявила Сотник.
Она добавила, что иногда «очень хочется некоторым въехать по лицу», но она понимает, что это недопустимо.
Метки: Елена Сотник, ПАСЕ, Россия, скандал, Украина
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20:33 26 февраляСовесть замучала: с начала войны на Украине 600 «ветеранов АТО» наложили на себя руки
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19:15 26 февраляКомпания Порошенко проиграла тендер на поставки автобусов Ужгороду
18:57 26 февраляКиевский суд арестовал всю недвижимость мэра Одессы и его зама
18:40 26 февраляПротив нацгвардейцев из Кривого Рога возбудили дело за парад под красными знаменами
18:20 26 февраляСадовому напомнили, что у Львова миллионные долги за вывоз мусора
18:04 26 февраляУкраинская актриса жалеет, что в ВСУ не набирали исключительно за знание мовы
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17:37 26 февраляТимошенко уязвила Порошенко пустым залом в Мюнхене
17:21 26 февраляПортников осквернил Галицкую синагогу демагогией про УПА
17:15 26 февраляЛяшко проболтался: Украинская верхушка зарабатывает больше, чем колумбийские наркобароны
17:09 26 февраляНаселение Украины презирает власть и не верит в охоту на «сепаратистов»
16:56 26 февраляУкраинские секс-рабыни не полетят в Испанию
16:48 26 февраляПарубий заявляет, что самый правый украинский парламент доработает до конца срока
16:43 26 февраляДуда вспомнил о преступлениях бандеровцах в уничтоженном в годы войны польском селе
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15:28 26 февраляВ Верховной Раде продолжается истерика из-за выборов в российском Крыму
15:23 26 февраляРоссия избавляется от западной зависимости
15:00 26 февраляВ ЛНР разоблачили вранье Геращенко
14:42 26 февраляВСУ нанесли удар по Докучаевску
14:39 26 февраляМороз разогнал пикетчиков из-под посольства России в Киеве
14:31 26 февраляВ Раде паникуют из-за роста самоубийств среди боевиков «АТО»
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13:53 26 февраляКак Порошенко в Мюнхене: «Международный форум» по Крыму в Киеве прошел в полупустом зале
13:40 26 февраляСплошной Тамбов. Где мова?! — украинская писательница закатила истерику в киевском ТРЦ
13:24 26 февраляБеглые крымские майданщики устроили склоку из-за выставки о боевиках АТО
13:18 26 февраляНа Украине декоммунизировали спорт как «наследие тоталитарного прошлого»
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23:39 26 февраляУмеров на канале Порошенко фантазирует, как Запад «дожмёт» Россию
23:31 26 февраляРоссийский Крым готовит громкий судебный процесс против бандеровской Украины
23:10 26 февраляУкраинский министр рухнул в обморок после проклятий в адрес России
23:04 26 февраляЧубаров закатил истерику из-за стихов о 23 февраля
22:51 26 февраляЧубаров: Крымчане, докажите верность бандеровцам! Бойкотируйте российские выборы!
22:35 26 февраляКиев угрожает крымчанам тюрьмой за работу на выборах президента России
22:24 26 февраляСенченко заявил, что водной, товарной и энергетической блокады Крыма недостаточно
22:14 26 февраля«Крым будет невыносимо тяжелым»: Киев угрожает ужесточить блокаду полуострова
20:47 26 февраляМечта соратницы Садового: ударить по лицу представителя России в ПАСЕ
20:25 26 февраляЖириновский: В ответ на «страну-агрессора» — разрыв договора «О дружбе с Украиной»!
20:10 26 февраляАнтикрымский шабаш в Стамбуле: Оставьте полуостров в покое, демоны!
19:39 26 февраляСевастопольские депутаты просят снять Собчак с выборов
19:26 26 февраляНа Украине запретили российскую вакцину от кори
16:23 26 февраляСуровый климакс: Геращенко пригрозила выборами Путина по всему миру
16:01 26 февраляЧубаров требует от Верховной Рады срочно утвердить виртуальную «автономию» в Крыму
15:28 26 февраляВ Верховной Раде продолжается истерика из-за выборов в российском Крыму
15:23 26 февраляРоссия избавляется от западной зависимости
14:04 26 февраляВ Киеве жалуются, что крымчане и на повторном референдуме выберут Россию
13:53 26 февраляКак Порошенко в Мюнхене: «Международный форум» по Крыму в Киеве прошел в полупустом зале
13:01 26 февраляЧерез 20 лет Украина станет союзником России
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17:35 25 февраляПриднестровцы под патронатом Киркорова представят Молдову на Евровидении
17:30 25 февраляРоссийские либералы ввели запрет на георгиевскую ленту из-за Украины
17:15 25 февраляКорчинский призвал «бить копейкой» соотечественников, работающих в России
17:11 25 февраляСоратники лидера «Русского блока» провели акцию в поддержку Басова
17:09 25 февраляКорчинский хочет, чтобы украинских гастролеров по России сутками допрашивали в СБУ
16:36 25 февраляИз России доставлена гуманитарная помощь детям Донбасса
11:05 25 февраля«Ипанутый»: Климкин опять облажался с заявлением по Крыму
22:36 24 февраляЧийгоз: меджлис будет кошмарить и Россию, и Украину
22:27 24 февраляУкраинскому селу без выхода к морю – быть!
13:32 24 февраляМИД РФ: Порошенко перечеркнул Минск-2, у «партии войны» развязаны руки
13:23 24 февраляВ Кишиневе подстрекают Украину к новой антироссийской выходке
12:57 24 февраляПриднестровье может отомстить Украине за себя, Крым и Донбасс
23:33 23 февраляФантасты нервно курят: СБУ отчиталась о срыве взрыва крейсера «Украина»
22:49 23 февраляЦепочка замкнулась: СБУ потребовала запрета Россотрудничества на Украине
21:58 23 февраляДепутат Верховной Рады: Крым вернём силой. Будет украинским или безлюдным
21:52 23 февраляБерезовец объявил воссоединение Крыма с Россией «спецоперацией США»
21:49 23 февраляХунтари хвастают, что устраивали первую энергоблокаду Крыма еще в 2014 году
21:07 23 февраляВ НБУ выяснили, что «страна-агрессор» продолжает снабжать Украину деньгами
19:47 23 февраляВ СБУ заявили об активизации «агентов Кремля» в УПЦ
17:36 23 февраляЮщенко призывает воевать с Россией по-честному
17:23 23 февраляРоссия виновата во всех конфликтах в Восточной Европе – Ющенко
16:04 23 февраляПашинский признался, что цвет украинского офицерства в Крыму перешел под знамена России и не хотел стрелять в народ
13:22 23 февраля«ПолитНавигатор» нашел крымчанина, который защищал Порошенко в 2014 году
13:02 23 февраляРусский политолог побил польского русофоба
12:24 23 февраляКуницын в шоке: Россия восстанавливает в Крыму всё угробленное при Украине
12:10 23 февраляКовтун появился на ТВ Крыма, чтобы обгадить 23 февраля
11:50 23 февраляКуницын сокрушается: В Крыму не прошёл сценарий «обещать, а вешать будем потом»
11:32 23 февраляСурков поздравил защитников Донбасса с 23 февраля и предложил тост за Троцкого
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