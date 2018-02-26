26.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Меджлисовцы на митинге в Киеве покусились на целостность Украины

Бежавшая в Киев верхушка запрещенного в России меджлиса провела сегодня на Майдане митинг по случаю «четвертой годовщины сопротивления оккупации Крыма», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Самым радикальным было выступление Рафиса Кашапова, которого представили как политзаключенного. Кашапов, который еще в 1980-х годах был несколько раз осужден по уголовным статьям, в 2015 году получил в Татарстане три года колонии за призывы к сепаратизму и разжигание национальной вражды. Через два года он был выпущен на свободу, а в феврале 2018 года уехал на Украину. На митинге он делал то же самое, за что был осужден в России

«Ваша борьба, крымско-татарского народа, – это пример казанским татарам. Это пример всему тюркскому миру», — сказал Кашапов и пожелал меджлисовцам, чтобы они жили «в своем процветающем и могущественном государстве» (т.е. фактически призвал к нарушению территориальной целостности не только России, но и уже Украины, хотя митинг как раз анонсировался как мероприятие в ее поддержку).

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Общественник-майданщик Александр Солонтай заявил, что у Украины остается небольшая часть Крыма – северная часть Арбатской стрелки, и там должны быть витрина Украины.

«Туда должны быть направлены все деньги и усилия, чтобы показать, что Украина может сделать с Крымом, когда Крым будет возвращен. Что мы видим там? Там массово и дальше нарушаются права людей, меджлиса, общественных активистов. Там продолжается земельный беспредел. Там, на единственной части неоккупированного Крыма, так и не настала суверенное правовое украинское государство», — сокрушался Солонтай.

Один из представителей молодежной НГО заявил, что собравшиеся на митинг мерзнут не просто так – таким образом они борются против русского мороза.

Следует отметить, что на Майдане вечером боролись с русским морозом 200-300 человек, большая часть которых достояла до конца митинга, а некоторые даже слушали выступающих.

Очевидно, организаторы рассчитывали на гораздо большее число – многие плакаты с именами политзаключенных, которые должны были держать участники, так и остались в коробках. Некоторые лозунги, которые должны были держать активисты, также остались свернутыми.

Под конец митинга организаторы зачитали соответствующую резолюцию и призвали проголосовать за нее. Хотя из-за темноты не было видно всех участников, резолюцию объявили принятой единогласно.