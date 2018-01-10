10.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Меджлисовцы угрожают сорвать чемпионат мира по футболу

Недавно помилованный замглавы запрещенного в РФ Меджлиса Ахтем Чийгоз заявил, что сейчас все усилия организации будут направлены на то, чтобы уговорить иностранные государства отказаться от участия в чемпионате мира по футболу, который пройдет в России.

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Об этом он заявил в эфире телеканала АТР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас это уже начнем муссировать активно, например, бойкотирование имиджевых проектов в России. Например, чемпионат мира (по футболу, — авт.). Почему нет? Если мы начнем об этом говорить, если мы начнем встречаться с зарубежными партнерами, если мы будем общество европейское концентрировать на эту тему, я думаю, что того праздника, который хотят там… устроить в России пир во время чумы, мы сможем нивелировать, во всяком случае», — заявил Чийгоз.