02.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Политика, Россия, Украина

Меджлисовцы в бешенстве: Порошенко «динамит» с обещанной автономией


Меджлисовцы потребуют от Петра Порошенко объясниться, что он имел в виду под произнесенными на недавней пресс-конференции словами «культурная автономия», когда говорил об изменении текста украинской Конституции в части статуса Крыма.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил замглавы запрещенной в РФ группировки Ахтем Чийгоз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, не понятно, почему ранее Порошенко обещал национально-территориальную автономию, а сейчас заговорил о другом.

«Все крымские татары сейчас неоднозначно это восприняли. Вернее, однозначно восприняли — с беспокойством. Подавляющее большинство встревожены. Но также активизировались и спекулянты вокруг этого вопроса. Поэтому будем ждать, встречаться и ждать объяснений, потому что и президенту, и всей Украине, и всему миру известно, что крымские татары борются за свою форму государственности в виде крымско-татарской национальной автономии», — заявил Чийгоз.

Напомним, во время своей недавней пресс-конференции президент Порошенко заявил, что не видел предложения рабочей группы по изменению Конституции в части статуса Крыма: «Я не видел предложений рабочей группы. Они должны быть утверждены Конституционной комиссией. Как только будет найден окончательный вариант, вопрос национально-культурной автономии крымских татар будет внесен в Верховную Раду».

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