26.02.2018, Киев, Александр Ростовцев

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Меджлисовец бандеровцу «побратим», союзник и расходный материал

В истории часто случаются события, когда не очень близкие друг другу политические силы объединяются против общего врага. При том, что противоречий между ними больше, чем точек соприкосновения. Иногда такие коалиции бывают удачными, вроде усилий СССР, США и Великобритании против гитлеровского «Евросоюза», но чаще всего образуются противоестественные случки жабы и гадюки.

Впрочем, даже удачные временные союзы живут только до момента исчезновения угрозы, после чего распадаются, и стороны вновь восстанавливают довоенный статус-кво.

Одним из ярчайших примеров извращённого союза является «спилка» украинских националистов с крымско-татарскими экстремистами во главе с пресловутым «меджлисом». Если не считать крайней степени отмороженности и нежелания признавать собственные преступные ошибки, оплаченные дорогой ценой, общего между ними немного – ненависть к России и нутряная, животная русофобия.

Как показывает практика, дружить против кого-то, да ещё длительное время, – занятие не только бессмысленное, но и ведущее в никуда. Поэтому обе стороны принялись изобретать дополнительные скрепы для продления существования своего тактического союза.

Как известно, большинство лидеров и активистов «меджлиса» из одной только ненависти к России и её народу неплохо выучили мову и на людях разговаривают исключительно на ней, являясь демонстративным укором для ленивых «украинских патриотов», не желающих лишать себя удобства общаться на «языке оккупантов». В среде духовных наследников крымских гитлеровских коллаборационистов горячо поддерживаются все деструктивные начинания «циничных бандер»: день УПА, «голодомор», день «незалежности» и всё такое прочее.

В свою очередь, бандерлоги охотно скорбят в день депортации крымских татар, поднимают на щит исторических фриков, посылают на «Евровидение» этническую певичку, учреждают новый «день пэрэмоги», раздувая до чудовищных размеров ничтожное по историческим меркам сражение объединённого войска укропов под водительством клятвопреступника Выговского и крымских татар против царского войска.

Ещё одной костью, брошенной меджлисовским экстремистам со стороны Киева, стало признание крымских татар одним из коренных народов Украины. Признание никаких серьёзных последствий не имеет, поскольку носит фиктивный характер ради дополнительной мотивации аскеров на борьбу за возвращение Крыма.

Обе стороны благосклонно принимают ритуальные танцы партнёра, нахваливают и сочувствуют друг другу в специальные дни, но каждый ждёт от союзника решительных действий первым. Более того, частенько в общении бандеровской жабы с меджлисовской гадюкой прослеживается недоверие. Что вполне объяснимо: пока дело касается русофобии – рептилоиды с земноводными жахаются в дёсна. Но связываться с огромной и сильной Россией всерьёз не рискуют. Незавидная судьба подавляющего большинства ичкерийских бармалеев легко сводит на нет переход от воинственной риторики к суровой практике.

Бандерлоги ждут от аскеров, что те сдержат клятву джигита и начнут поджигать российских Крым изнутри. Аскеры и рады бы начать, но ждут законодательного признания Крыма, как крымско-татарской автономии, не желая таскать каштаны из огня для обуянного прожектёрством старшего партнёра.

А пока суть да дело, бандерлоги и аскеры оказывают друг другу услуги: ислямовцам выдана на откуп Херсонщина, а те организуют её зачистку от симпатизирующего России населения. То, что в процессе зачисток ислямовцы не только грабят и насилуют, но и выстраивают на границе с Крымом собственный халифат, Киев не особо-то и тревожит. По-видимому, вожди хунты считают это временными издержками и уверены, что в случае чего способны вернуть в стойло шайку этнических мародёров.

Джемилева, Чубарова, «меджлис» и все его говорящие головы Киев и определяющие его политический вектор укронацики прекрасно используют на международных площадках для поддержания интереса к «аннексии Крыма».

Тем не менее, в среде бандеровско-меджлисовских «побратимов» просматривается недоверие друг к другу. Каждая из сторон не спешит первой лезть на рожон, поскольку видит, что партнёр хочет использовать её для достижения собственных целей. У меджлисовцев долгосрочная цель – отвоевать Крым и окончательно решить национальный вопрос. Бандеровцы полностью согласны с ними в той части, где говорится «Крым безлюдный» с обязательной добавкой «и украинский». Что при этом станет с крымскими татарами, их не особо интересует.

В качестве особо смачного плевка в сторону меджлисовцев укронацики озвучили манифест, прямо запрещающий Порошенко или кому-то ещё покушаться священную корову украинской унитарности и позволять кому бы то ни было устраивать национально-территориальные автономии. «Крым мы уже потеряли – потеряем и Украину».

Что же заставляет цепляться за Украину меджлисовских экстремистов? Своеобразный план – многоходовочка, который можно было подслушать у окружения Джемилева – Чубарова в разгар «Евромайдана». Меджлисовцы очень надеялись, что «Евромайдан» вытолкнет Украину из орбиты России и разорвёт рудиментарные связи СНГ, доставив прямиком в евроатлантические структуры. Не обязательно в ЕС, но прямиком в НАТО. Учитывая косовский опыт, меджлисовцы очень надеялись, что под крышей НАТО им будет сподручно организовать крымско-татарскую автономию в составе Турции, а не Украины.

Собственно, сепаратисткие наклонности «меджлиса» активизировались после победы «оранжада» и «третьего тура» Ющенко. Если до этого меджлисовцы помалкивали в тряпочку и тихо поддерживали бандитов «Ичкерии», теракты и захват заложников в российских городах, то при гниломордом пчелопасе начали разевать пасти. В частности, небезызвестный «политзек» Ильми Умеров объявил русское население Крыма «этнической группой, которая может свободно убираться в свою метрополию». Киев тогда проигнорировал это фашистское заявление, но послание в завуалированной форме касалось представителей всех народов Крыма, «имеющих свою метрополию».

Наступает 26 февраля. Важная, ключевая дата для Крыма. «Опорки» за Перекопом называют её «днём начала крымского сопротивления российской оккупации». На самом деле, в этот день меджлисовцы нарушили неписанное правило, заявившись с оружием для разгона митинга крымчан в защиту Верховного Совета автономии. За несколько дней до митинга майдауны и боевики меджлиса кучковались по интернет-пабликам с призывами «идти резать русню».

Да, в процессе столкновения невооружённых крымчан с меджлисовскими боевиками, подкреплённых сотней опытных майдаунов и группой бандитов, доставленных нардепом ВРУ Сенченко, пострадали десятки и погибли два человека. Несмотря на численный перевес, крымчан вытеснили с пятачка у ВС АРК с помощью слезоточивого газа. В Киеве называют это победой. Но надо было видеть Чубарова с присными, их страх и растерянность – а что же дальше?

Чубаров был так перепуган, что, заикаясь, повторил на камеру свой ультиматум от 23 февраля и увёл своих людей с площади, после чего крымчане принялись строить баррикады. За этим занятием их и застали приехавшие на подмогу «вежливые люди».

Какова же объективная оценка событий 26 февраля 2014 года?

Хотя лидеры «меджлиса» и вывели часть антироссийски настроенных крымских татар на силовое столкновение с русским митингом, чтобы сорвать принятие парламентом Крыма судьбоносный решений, но в целом крымские татары ввязываться в борьбу за Украину, которая мало что для них сделала, не пожелали. К тому же в противостоянии под стенами крымского парламента 26 февраля крымским татарам впервые противостояли тысячи русских, и лидеры «меджлиса» от греха подальше увели людей с улиц. И поступили разумно. В дальнейшем, глядя на пассивную позицию Киева, молчаливо взиравшего, как уходит Крым, никто, ни украинцы, ни уж тем более крымские татары, не препятствовали выходу Крыма из состава Украины. Последним всхлипом «меджлиса» было вялое обращение к пастве «бойкотировать референдум».

Укронацики струсили и предали своих тактических союзников. Обещанные «поезда дружбы» в Крым так и не приехали, а орды диверсионных правосеков полуостров так и не наводнили. Каждый ждал от другого решительных действий.

И уж совсем по-идиотски прозвучало недавнее сообщение «вольноотпущенника» Чийгоза о том, что он и его шайка из погреба будут гадить России и настойчиво требовать от Украины признания крымско-татарской автономии Крыма на уровне конституции. Чийгоз призывает укронациков к пониманию. Надеюсь, он его найдёт. Мосийчук с подельниками ему лично придут выразить сочувствие и понимание с битами и черенками от лопат.

С утра в Симферополе и других городах Крыма люди будут вспоминать погибших и раненых и думать о том, что они не напрасно вышли четыре года назад к стенам республиканского парламента.