12.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Местная власть, Общество, Политика, Скандал, СМИ, Спецслужбы, Украина

Мэр Одессы переходит на дистанционное управление городом


Неприлично затянувшееся отсутствие в Одессе городского головы Геннадия Труханова продлится на неопределенный срок. Из отпуска, который накануне ему продлили, мэр, не возвращаясь в город, уехал в командировку.

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Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссыцлкой на местное издание «Думская».

Куда именно откомандировали мэра, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Труханов снова продлил неоплачиваемый отпуск.

Напомним, мэр отсутствует в городе уже больше полутора месяцев — с 26 декабря. 29 января первый заместитель мэра Анатолий Орловский подписал распоряжение о предоставлении ему отпуска за свой счет до 4 февраля. Ранее, 25 января, Орловский отправил Труханова в заграничную командировку в Давос для участия в презентации «Украинский Дом» на Всемирном экономическом форуме.

19 января Орловский продлевал отпуск Труханову еще на три дня, потому что тот не смог прилететь в Одессу из-за непогоды. При этом, с 22 января, согласно другому распоряжению Орловского, Труханов отправился в командировку в Афины. 5 февраля Труханов отсутствовал на традиционном аппаратном совещании мэрии. 9 февраля мэру Одессы снова продлили отпуск за свой счет, до 11 февраля.

СМИ связывают длительное отсутствие Труханова с уголовными делами, возбужденными против него НАБУ и кознями политических противников, желающих сместить его их занимаемого кресла.

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