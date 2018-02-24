24.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Меркель и Макрон под попкорн ждут, чем закончатся шабаши нацистов на Украине

Европейские гаранты «Минских соглашений» открестились от Украины и закрывают глаза на все процессы, происходящие в Киеве. Об этом в эфире PolitWera заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, то, что в странах ЕС мгновенно сталкивается на критику со стороны еврочиновников, на Украине остается без внимания.

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«Западные партнеры сейчас не реагируют ни на что. События, которые происходят на Украине, как будто бы, не касаются или касаются исключительно Украины и больше никого. Есть какие-то действия или бездействия по «Минскому процессу» — западные партнеры молчат, есть выдворение Саакашвили — западные партнеры молчат. Есть какие-то ситуации экстраординарные, например, марши праворадикалов в Украине — когда праворадикалы маршируют в Варшаве, западные партнеры высказывают озабоченность. Когда они маршируют по Крещатику, западные партнеры молчат. Такое впечатление, что Запад уже фактически махнул рукой на Украину, запасся попкорном и наблюдает, чем это все закончится», — заявил Бондаренко.