27.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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«Меркель и Саркози были в шоке»: На украинском ТВ рассказали о железном Путине

Европейские политики жалуются на чрезмерную жесткость президента Российской Федерации Владимира Путин. Об этом в эфире телеканала 112 заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Путин во время встреч с лидерами иностранных государств выглядит намного сильнее своих оппонентов.

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«Да они чихать хотели на этих европейских партнеров! Путин, мне рассказывали лидеры государств, не хочу фамилии называть, Путин себя жестко с ними ведет, жестко. Саркози он за галстук хватал, Меркель, зная, что она боится собак, Кони, свою собаку покойную, привел. Меркель там просто под себя чуть не сходила. Вот так он с ними разговаривает. А они в политкорректность играют с ним», — заявил Гордон.