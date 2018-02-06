06.02.2018

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Международные партнеры больше не верят Украине

Украинские взяточники вывели страну в мировые лидеры по уровню коррупции, а зарубежные партнеры уже не верят в способность власти побороть ее.

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Об этом с трибуны Верховной Рады заявил депутат парламента Валерий Писаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политик также вспомнил нашумевшую историю с тем, как на всемирном экономическом форуме ответа на то, как побороть украинскую коррупцию не нашлось даже у самого продвинутого искусственного интеллекта.

«Украина занимает первое место в мире по уровню взяточничества и коррупции в бизнесе. Абсолютное большинство украинцев — это 80% считают борьбу с коррупцией неуспешной. Международные партнеры уже нам не верят, что мы в состоянии запустить систему антикоррупционного судопроизводства. Недавно все видели, как даже робот-гуманоид с искусственным интеллектом не смог ответить, когда его спросили, что делать с коррупцией в Украине», — заявил Писаренко.