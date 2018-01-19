19.01.2018

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Международный фонд Блейзера сообщил плохие новости для гривны

Чтобы покрыть потребность в валюте на 2018 год, Украине придется или тратить золотовалютные резервы, или налаживать отношения с МВФ, или опускать курс гривны.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сказал, что общая потребность Украины в валюте на сегодня составляет 9 миллиардов долларов, размер золотовалютных резервов — 19 миллиардов, но свободных денег, которыми реально можно распорядится — 7 миллиардов.

«Если есть желание держать курс, то теоретически НБУ имеет возможность держать его на нынешнем уровне и идти на снижение ЗВР на 7 миллиардов. Это была бы крайне негативная стратегия – в 2019 году наших выплат по внешним долгам гораздо больше. К оплате в 2019 году идет порядка 7 миллиардов долларов. Держать курс, снижая ЗВР, означает, что мы откроем страну под кризисы конца 2019-202 годов, потому что тогда защищаться будет нечем. Все, что было в запасе, будет истрачено», — предупредил Устенко.

Он говорит, что искать возможность, как перекрыть потребность в валюте в 9 миллиардов долларов, отмечая, что частично ее можно будет перекрыть притоком прямых иностранных инвестиций, которых в прошлом году Украина получила около 2,5 миллиардов долларов.

«Скорее всего, в этом году мы сможем получить порядка 2 миллиардов. Это означает, что минимальная непокрытая потребность в валюте на этот год составит 7 миллиардов. Где их можно восполнить? Можно пытаться возобновить сотрудничество с МВФ. Но в наших отношениях с ним возникают серьезные проблемы. Последнее письмо, которое мы видели в Financial Times, ставит под сомнение скорость возобновления сотрудничества. Но если нет МВФ, то нет денег ни по каким другим статьям, по которым можно было бы закачивать валюту в страну. Тогда 1,8 миллиардов евро от европейских структур тоже не зайдут в страну. Не зайдут деньги по целому ряду других международных институций стран-доноров», — заявил Устенко.