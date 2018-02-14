14.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Киев, Местная власть, Минский процесс, Украина

МИД ДНР: Киев сознательно тормозит переговорный процесс и накаляет переговорную ситуацию


К трёхлетней годовщине со дня подписания Комплекса мер говорить о прогрессе в работе политической группы всё ещё не приходится. Украинская сторона продолжает тормозить переговорный процесс его имитацией и односторонними действиями, одновременно заявляя, что все свои обязательства Киев выполнил.

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Такое заявление по итогам сегодняшнего заседания в Минске сделала и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот уже год мы не можем приступить к обсуждению даже первого и основного вопроса повестки дня по политике – механизма введения в действие закона об особом статусе Донбасса. Всё это время представители Украины с упрямством, достойным лучшего применения, выносят на повестку патетические вопросы, не касающиеся работы политической группы, но преследующие задачу максимально затормозить переговорный процесс или накалить внутри переговорную ситуацию. Таким же негативным примером является и недавно принятый Верховной Радой законопроект «об обеспечении суверенитета»», – замечает Никонорова.

Данный законопроект полностью противоречит основам политического урегулирования, прописанным в Минском пакете и подтверждённым Советом Безопасности ООН, делая тем самым усилия по мирному урегулированию мало результативными.

«На наши замечания об этом и о невозможности реализации Комплекса мер при вступлении в действие этого закона украинские представители апеллируют к тому, что Украина – суверенное государство, и сама решает, как, когда и какие международные обязательства необходимо выполнять, принимая те или иные правовые акты. В такой ситуации мы сохраняем надежду, что гаранты Минских соглашений осознают, насколько деструктивные последствия могут повлечь данные действия украинских властей. Закон «о реинтеграции» не только противоречит букве и духу Комплекса мер, но и юридически закрепляет неверное понимание сути Минского процесса и путей восстановления мира на Донбассе», — заявляет она.

Такое отношение украинских переговорщиков демонстрирует неготовность украинской стороны конструктивно работать по политическим вопросам и принимать меры по достижению доверия со стороны населения Донбасса, без чего невозможно полноценно реализовать и другие направления по урегулированию конфликта.

«Лишь при установлении добросовестного и эффективного диалога существует возможность дать старт прогрессу на политическом треке и продуктивно работать по экономике, безопасности и гуманитарным вопросам», — считает Наталья Никонорова.

 

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