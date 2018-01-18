18.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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МИД ДНР: Закон «Об обеспечении суверенитета Украины» подрывает минские соглашения

Принятие сегодня Верховной Радой закона «Об обеспечении суверенитета Украины» не только прямо противоречит всем документам Минского пакета, но и является попыткой подорвать саму суть и основу мирных соглашений.

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Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказала и.о. Министра Иностранных Дел ДНР Наталья Никонорова.

«Принятием данного закона парламент Украины продемонстрировал пренебрежение международным правом и институциями. В частности, полностью проигнорированы полномочия Совета Безопасности ООН, который определил в своей резолюции две стороны конфликта – Киев и Донбасс, а Российскую Федерацию, в свою очередь, – медиатором в разрешении данного конфликта. Таким образом, Верховной Радой сегодня был создан прецедент, который даёт понять, что украинский парламент может определять агрессором кого ему захочется, вопреки всем нормам международного права, и, откровенно говоря, здравому смыслу. Ко всему этому, сегодня Киев предпринял прямой шаг по легализации нарушения Конституции Украины, в которой нет ни слова о возможности наделения такими полномочиями президента и ВСУ, которые предоставляет закон «Об обеспечении суверенитета», -заметила Наталья Никонорова.

Самым циничным и вопиющим следствием принятия данного закона, по её мнению, является то, что он официально позволяет использовать Вооружённые Силы Украины во внутреннем конфликте, и создаёт правовую основу для развязывания военных действий против наших жителей.

«Данный закон нивелирует главный результат всего Минского процесса – хоть и неполное, но существенное уменьшение числа жертв военных действий. Это красноречиво демонстрирует отношение Киева к народу Донбасса и в очередной раз доказывает, что их интересуют не люди, а территории, что почти полностью ликвидирует и без того минимальные шансы на совместное будущее Донбасса и Украины», -заявила и.о. МИД ДНР.

Сегодняшний шаг украинских парламентариев – это очередное подтверждение полнейшего нежелания урегулировать конфликт мирным путём и прямая демонстрация безразличия как к усилиям лидеров стран-гарантов и международных организаций в этом направлении, так и к международным правовым нормам.