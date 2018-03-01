01.03.2018, Москва, Владимир Гладков
  1 868 просмотров
Донбасс, Криминал, Украина

МИД ЛНР: Порошенко и Турчинову не избежать ответственности за военные преступления


Петр Порошенко и Александр Турчинов напрасно надеются избежать ответственности за военные преступления в Донбассе, инициировав принятие закона «О реинтеграции Донбасса», с помощью которого Киев пытается задним числом легализовать применение армии против населения Донецка и Луганска.

Об этом в Совете Федерации на заседании комитета поддержки Юго-Востока заявил и.о. главы МИД ЛНР Владислав Дейнего, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Закон противоречит ряду норм, Конституции Украины, противоречит международному законодательству, но, тем не менее, это попытка прикрыть свои преступления данным законодательным актом», — сказал Дейнего.

«Данный закон они рассматривают как фактор, снимающий обвинения с них, хотя мы понимаем, что закон обратной силы не имеет и не даст результата. Те преступления, которые совершались против народа Донбасса, независимо от каких-либо попыток прикрыться фиговым листком, так и останутся преступлениями», – подчеркнул представитель ЛНР.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть