01.03.2018, Москва, Владимир Гладков

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МИД ЛНР: Порошенко и Турчинову не избежать ответственности за военные преступления

Петр Порошенко и Александр Турчинов напрасно надеются избежать ответственности за военные преступления в Донбассе, инициировав принятие закона «О реинтеграции Донбасса», с помощью которого Киев пытается задним числом легализовать применение армии против населения Донецка и Луганска.

Об этом в Совете Федерации на заседании комитета поддержки Юго-Востока заявил и.о. главы МИД ЛНР Владислав Дейнего, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закон противоречит ряду норм, Конституции Украины, противоречит международному законодательству, но, тем не менее, это попытка прикрыть свои преступления данным законодательным актом», — сказал Дейнего.

«Данный закон они рассматривают как фактор, снимающий обвинения с них, хотя мы понимаем, что закон обратной силы не имеет и не даст результата. Те преступления, которые совершались против народа Донбасса, независимо от каких-либо попыток прикрыться фиговым листком, так и останутся преступлениями», – подчеркнул представитель ЛНР.