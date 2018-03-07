07.03.2018, Москва, Елена Острякова
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Политика, Россия, Скандал, Украина

МИД РФ намекнул Украине, что у нее еще что-то отвалится


Признание неконституционности закона «Об основах языковой политики» принесет Украине большие внутриполитические проблемы уже в ближайшем будущем.

Об этом сегодня журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Конечно, этот закон мешал и мешает радикал-националистам строить моноэтническое унитарное государство. Конституционный суд Украины им, к сожалению, подыгрывает. Националистическая прослойка не хочет признавать, что Украина – многонациональное государство, где народы имеют право на уважение своих традиций. Забвение этих элементарных истин ничего кроме проблем не создаст», — сказала Захарова.

Она напомнила, что первая попытка отмены языкового закона произошла еще в 2014 году сразу после победы Евромайдана.

«Даже такая одиозная фигура, как Турчинов тогда не стал подписывать подобное решение. Наши западные коллеги нам об этом очень часто нам говорили: это была только попытка, она не была успешной. Теперь эта попытка успешно реализована. Что теперь нам скажут западные партнеры?», — поинтересовалась представитель МИД РФ.

Она полагает, что именно попытка отмены языкового закона дала старт для событий в Крыму и на Донбассе.

«К чему это привело в 2014 году, вы помните. Именно попытка отменить этот закон стала спусковым механизмом. Народ Крыма решил воссоединиться с Россией. А акции протеста на востоке Украины переросли в гражданскую войну. К чему приведут нынешние действия, нам предстоит увидеть, но проанализировать уже сейчас несложно. Для нового киевского режима уроки истории ничего на значат», — отметила Захарова

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