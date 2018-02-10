10.02.2018, Москва, Елена Острякова
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Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Украина

МИД РФ напоминал Порошенко о минских соглашениях даже на Венском балу


МИД РФ опубликовал в своем телеграмм-канале серию шутливых фотографий, посвященных международному Дню дипломата. Среди них фото сотрудника российской миссии при ОБСЕ в Вене показывает бумагу с надписью «Минский комплекс мер по Украине» на фоне танцующих пар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Судя по всему, фото сделано на знаменитом балу в Венском оперном театре.

«Что всегда с собой у дипломатов в Постпредства России при ОБСЕ? Минский «Комплекс мер» по Украине, даже во время бала», — гласит подпись под фото.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко также посетил Венский бал. Прежде российского дипломата на него напала представительница организации «Фемен» с голой грудью на которой было написано: «Порошенко, убирайся с бала».

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