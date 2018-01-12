12.01.2018, Москва, Елена Острякова

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МИД РФ подтвердил: украинцы из России могут и не вернуться

Официальный представитель МИД РФ ведомства Мария Захарова подтвердила слова киевских коллег о том, что поездка в Россию на новогодние праздники для украинцев, мол, может стать «билетом в один конец»., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С этим заявлением трудно не согласиться, так как оно весьма реалистично. Я вам точно могу сказать, что многие, кто приезжал в эти дни из Украины в Москву, и видел, как украшена столица, как здесь радуются гостям, действительно проявляли желание остаться на подольше. В этом заявлении МИД Украины в реализме не откажешь. Служба безопасности Украины запугивала жителей страны «антиукраинскими провокациями» со стороны российских спецслужб. Видимо, планировалось, что какие-то переодетые дед морозы будут похищать людей на Тверской», — сказала Захарова.

Она также отметила, что со своей стороны майданные власти подготовили «новогодний сюрприз» для Россиян, которые поехали на Украину: на границе их заставили сдавать отпечатки пальцев.