 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
12.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Общество, Политика, Россия, Туризм, Украина

МИД РФ подтвердил: украинцы из России могут и не вернуться


Официальный представитель МИД РФ ведомства Мария Захарова подтвердила слова киевских коллег о том, что поездка в Россию на новогодние праздники для украинцев, мол, может стать «билетом в один конец»., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С этим заявлением трудно не согласиться, так как оно весьма реалистично. Я вам точно могу сказать, что многие, кто приезжал в эти дни из Украины в Москву, и видел, как украшена столица, как здесь радуются гостям, действительно проявляли желание остаться на подольше. В этом заявлении МИД Украины в реализме не откажешь. Служба безопасности Украины запугивала жителей страны «антиукраинскими провокациями» со стороны российских спецслужб. Видимо, планировалось, что какие-то переодетые дед морозы будут похищать людей на Тверской», — сказала Захарова.

Она также отметила, что со своей стороны майданные власти подготовили «новогодний сюрприз» для Россиян, которые поехали на Украину: на границе их заставили сдавать отпечатки пальцев.

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