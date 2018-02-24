24.02.2018, Москва, Елена Острякова
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Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина

МИД РФ: Порошенко перечеркнул Минск-2, у «партии войны» развязаны руки


Официальный Киев подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на Юго-Востоке Украины  24 февраля, когда вступил в силу скандальный закон о так называемой «реинтеграции Донбасса». Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном сегодня.

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«Подписав упомянутый закон, Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки «партии войны». Документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения», — говорится в комментарии.

В МИД РФ полагают, что практическое применение этого закона грозит рисками серьезной эскалации обстановки на Юго-Востоке Украины.

«Надеемся, что ее западные кураторы отдают себе отчет в этом и сумеют употребить имеющееся у них влияние на Киев, чтобы не допустить претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария, чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской стабильности и безопасности», — говорится в комментарии.

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