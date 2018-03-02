02.03.2018, Москва, Елена Острякова

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МИД РФ призвал мир отреагировать на погромы дипучреждений на Украине

МИД РФ призывает международные структуры отреагировать на погромы иностранных культурных представительств на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сегодня журналистам заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Призываем, наконец, дать адекватную оценку происходящему на Украине беспределу, пока они вообще всех не переубивали. Потребовать от Киева соблюдать общепризнанные международные нормы обеспечения безопасного функционирования иностранных учреждений, а также провести расследование, найти и наказать виновных в атаках на зарубежные представительства», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что нападению подвергались не только «Россотрудничество» и российские дипучреждения. В феврале дважды были совершены нападения на общество венгерской культуры в Закарпатье.

«Нет сомнений в том, что эти нападения являются реакцией на жесткую и принципиальную позицию венгерского руководства по отстаиванию прав и интересов национальных меньшинств на Украине. Официальный Киев вместо того, чтобы заняться добросовестным расследованием этих бандитских нападений, в лучших традициях русофобии тут же попытался переложить вину на российскую сторону. Вопрос: наши загранточки тоже Москва погромила?», — сказала Захарова.

По ее словам, надежды на должную реакцию международных структур в Москве нет, потому что там до сих пор не дождались оценки скандального закона о реинтеграции Донбасса. При этом дипломат напомнила, что украинский культурный центр нормально функционирует в Москве на Арбате.