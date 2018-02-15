15.02.2018

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МИД РФ возложил ответственность за ситуацию в Донбассе на Украину

Украина не выполнила ни одного пункта Минского комплекса мер за три года, прошедшие со дня их принятия.

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Об этом сегодня заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На линии соприкосновения сохранялась напряженная обстановка, продолжаются обстрелы, инициированные, как следует из отчетов ОБСЕ, украинскими военными. Главное проблемой остается категорическое нежелание Киева вступить в прямой диалог с Донецком и Луганском. При этом, на Украине не оставляют идеи силового решения «проблемы оккупированных территорий», — сказала Захарова.

Об агрессивных планах Киева свидетельствует, по ее мнению, принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса.

«Закон легализирует полномасштабное применение вооруженных сил Украины против мирного населения региона. Таким образом, ответственность за сохранение тлеющего очага напряженности полностью лежит на украинской стороне, которая вместо выполнения своих обязательств пытается во всем обвинить Россию», — сказала Захарова.