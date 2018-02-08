08.02.2018, Москва, Елена Острякова

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МИД РФ: закон о Донбассе направлен на дезинтеграцию Украины

Нынешнее руководство Украины спешит интегрировать страну в военные блоки, при этом переводит проблему реинтеграции собственных, ныне неподконтрольных регионов, в разряд нерешаемых.

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Об этом сегодня заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К трехлетней годовщине принятия Минского комплекса мер Украина приурочила принятие закона о так называемой реинтеграции Донбасса. Очевидно, что он прямо противоречит букве и духу Минска и направлен не на объединение, а наоборот, на дезинтеграциию страны. Вкупе с политикой тотальной украинизации общества и подзуживания неонацизма получается гремучая и взрывоопасная смесь», — сказала Захарова.

Она обратила внимание на то, что на этом фоне президент Украины Петр Порошенко подписал закон о допуске военных подразделений других государств в 2018 году для участия в многонациональных учениях.

«Они пройдут с активным задействованием иностранных военнослужащих, военной техники. При этом уже имеющееся иностранное военное присутствие на Украине не ослабевает. Натовские инструкторы обучают украинских силовиков искусству войны», — сказала Захарова.