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МИД Украины озвучил новую порцию угроз жителям Крыма
Выборы президента России в Крыму надо бойкотировать, а тех крымчан, которые примут участие в избирательной кампании, объявить преступниками.
Об этом на круглом столе в Киеве заявил директор Дипломатической академии при МИД Украины Сергей Корсунский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надо добиваться бойкота выборов на территории Крыма со стороны крымских татар и тех украинцев, которые там проживают. Должно быть четкое заявление, что те украинцы, которые будут принимать участие, они фактически совершают преступление.
Мы должны четко заявить на уровне государства, Верховной Рады о том, что выборы на территории Крыма не могут быть признаны законными», — сказал Корсунский.
Метки: Выборы президента России
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