06.03.2018, Киев, Игорь Петров

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МИД Украины озвучил новую порцию угроз жителям Крыма

Выборы президента России в Крыму надо бойкотировать, а тех крымчан, которые примут участие в избирательной кампании, объявить преступниками.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил директор Дипломатической академии при МИД Украины Сергей Корсунский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо добиваться бойкота выборов на территории Крыма со стороны крымских татар и тех украинцев, которые там проживают. Должно быть четкое заявление, что те украинцы, которые будут принимать участие, они фактически совершают преступление.

Мы должны четко заявить на уровне государства, Верховной Рады о том, что выборы на территории Крыма не могут быть признаны законными», — сказал Корсунский.