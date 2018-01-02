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02.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Туризм, Украина

МИД Украины разыскивает в России экс-боевика «АТО», уехавшего к сестре в Саратов


Министерство иностранных дел Украины обратилось к российскому внешнеполитическому ведомству с ходатайством сообщить, задержан ли в РФ экс-боевик «АТО» Олег Негода, а также, если это правда, о причинах и обстоятельствах его задержания.

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Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич.

«Мы обратились в Министерство иностранных дел Российской Федерации с ходатайством сообщить, задержан ли указанный гражданин. В случае подтверждения факта задержания, мы требуем сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах задержан, место содержания, а также безотлагательно разрешить консулу посетить задержанного украинца», — сказал Василий Кирилич.

Напомним, по данным украинских СМИ Олег Негода, киевлянин и экс-боевик «АТО», в конце 2017 года будто бы уехал в город Саратов к сестре и был задержан в Москве неизвестными 24-25 декабря.

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