20.02.2018, Киев, Михаил Рябов

1 425 просмотров

МИД Украины сел в лужу с новым заявлением по Крыму

МИД Украины опубликовал заявление, посвященное очередной годовщине реализации инициативы Никиты Хрущева по передаче Крыма из состава РСФСР в УССР. Как следует из сообщения, в выгодных для себя случаях официальный Киев оправдывает действия «оккупационного советского режима».

«Как правопреемник СССР, Россия должна считаться с двух и многосторонними договорами с Украиной, однако своими действиями Россия доказывает, что не признает нормы международного права, жестко их нарушая», — говорится в сообщении МИД Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Тут простая логика. Нынешняя Украина признает себя правопреемницей УССР? Не признает, мы же видим, что они отрицают все советское прошлое, тогда зачем ставить такие вопросы вообще, причем здесь Россия?

Это событие решалось в рамках Советского Союза, советского законодательства. Законно, незаконно, до конца там Хрущев провел, не до конца — это вопрос, который останется вечным спором.

Дело в том, что это было в рамках Союза Советских Социалистических Республик — из одной союзной республики передали в другую в рамках единого советского государства, поэтому искать здесь логику, типа того, что «верните Крым на основе того, что Россия чего-то нарушила» — Россия ничего не нарушила.

Можно претензии предъявлять только с СССР, если им хочется это делать. Это бред, невежество и нежелание понимать той конкретной исторической ситуации, в рамках которой этот акт был совершен.

Тогда была конкретная историческая ситуация со своей логикой, поведением Хрущева и так далее. Это не имеет никакого практического значения для нынешнего российского руководства», — комментирует «ПолитНавигатору» заявление украинского МИДа крымский политолог Александр Форманчук.

«Эти и подобные действия нужно оценивать с позиции Хельсинских соглашений 1975-го года, в соответствии с которыми была еще раз подтверждена незыблемость европейских границ, установившихся после Второй мировой войны. В соответствии с этим границы Советского Союза должны быть незыблемы. Кстати, ради сохранения европейского статус-кво и границ была создана ОБСЕ. Это по результатам Хельсинских соглашений. Поэтому, тут нужно исходить из того, что в 1991-м году были грубо попраны все положения этого международного акта, в котором подписи также стоят США и Канады. Развал Советского Союза, развал Югославии является незаконным с этой позиции. Все остальное вторичное. В том числе, любые заявления нынешнего киевского руководства. Они вторичны в кубе еще и потому, что нынешнее руководство Украины пришло к власти в результате государственного переворота, организованного четыре года назад», — подчеркивает крымский политолог Анатолий Филатов.