31.12.2017, Москва, Александр Ростовцев

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«МИГи» и «СУшки» из-под полы для «Агрессора»

Американское военно-аналитическое обозрение The National Interests сообщает о приобретении Пентагоном боевых в бывших советских республиках и странах «Восточного блока» самолетов, стоящих на вооружении российских ВКС. Скупка ведётся частными компаниями Pride Aircraft, Draken International, Tactical Air Support, Air USA. Предпочтение отдаётся самолётам МиГ-21 (на самом деле, давно снят с вооружения), МиГ-29 и Су-27. Среди поставщиков боевой техники лидером является Украина.

Купленные на «сером рынке» самолёты перегоняются в США, перекупаются близкими к Пентагону конторами, проходят техническую проверку, а затем используются в качестве машин условного противника во время боевых учений.

Причём, в Пентагоне закрывают глаза на дорогостоящее обслуживание старых советских самолётов, поскольку запчасти для них американские фирмы вынуждены покупать также на рынках различных оттенков серого и через руки многочисленных посредников.

Эксперты NI приходят к выводу, что США настолько впечатлили и одновременно обеспокоили боевые успехи российских ВКС в Сирии, что американцы хотят на своей шкуре оценить возможности российской истребительной авиации и готовятся к предстоящим воздушным боям с нашими лётчиками.

Звоночек и в самом деле тревожный, заставляющий задуматься о возросших шансах на военную конфронтацию между Россией и США в период нынешнего обострения отношений, от которого человечество отвыкло с момента развязки знаменитого «карибского кризиса».

С другой стороны, ничто не ново под солнцем и, если отмотать время ровно на 50 лет назад, можно увидеть, что к подобным трюкам США уже прибегали.

В 1968 году в небе над Вьетнамом начали происходить первые воздушные бои между ВВС США и ВВС Северного Вьетнама. И, вопреки сообщениям американской пропаганды, счёт в этих боях был совсем не в пользу «ястребов» из USAF. На каждый сбитый вьетнамский МиГ-17 или МиГ-21 приходилось четыре «скайхока» или «фантома», пилотируемых светозарными джедаями.

Первым спохватилось командование американских морских ВВС. В 1969 году на военной базе Мирамар был организован учебный центр подготовки лётчиков палубной авиации для воздушной войны над Вьетнамом с целью переломить ситуацию с потерями. Поскольку учителями вьетнамских лётчиков были советские воздушные асы, то и размениваться по мелочам не имело смысла – американские лётчики изучали на практике тактику советских ВВС, а для вящей правдоподобности на самолётах условного противника стали рисовать красные звёзды.

Здесь надо отметить, что в мирное время на военных учениях не принято чётко и однозначно обозначать противника. Обычно используются условные обозначения «синие», «зелёные», «фиолетовые», а на мишенях для стрельбы рисуют какого-нибудь условного фашиста. Но американцы были настолько уязвлены воздушными потерями над Вьетнамом, что обозначили врага открытым текстом.

Опыт палубников с базы Мирамар имел успех, и в 1970 году потери американской авиации над Северным Вьетнамом заметно сократились. В результате чего методика была обобщена и распространена на все ВВС США. В 1972 году на авиабазе Неллис была сформирована 64-я боевая эскадрилья истребительной авиации «Агрессор», оснащённая самолётами, внешне напоминающими советские машины.

Обычно это были учебные истребители F-5 Tiger, но затем американцы стали брать в лизинг израильские «Кфир» (потыренный в чертежах израильской разведкой и «творчески переосмысленный» израильским военпромом французский Mirage III), которым американцы присваивали собственное обозначение F-21A, намекая на имитацию МиГ-21. А чтобы не было никаких разночтений, программа учений была названа Red Flag. И, надо сказать, название учений не поменялось и после развала СССР.

Важно отметить, что в эскадрилью «Агрессор» зачисляли отнюдь не мальчиков для битья, а лучших пилотов ВВС США, отдавая должное мастерству и выучке советских военных лётчиков-истребителей.

Тем не менее, между «тогда» и «сейчас» есть существенные отличия. Если раньше американцы не могли получить в своё распоряжение современные советские истребители, и были вынуждены выдавать за них машины собственные или своих ближайших союзников, то в постсоветские времена всё изменилось. И уже бывшие советские республики, Украина и Молдавия в первую очередь, стали оказывать услуги США, продавая свои боевые самолёты из советских запасов.

Есть данные, что первые МиГ-29 американцы получили для своих «агрессоров» из Молдавии в 1999 году. Затем к процессу подключилась Украина, располагавшая значительными запасами советских МиГ-29 и Су-27.

Сигналом того, что в распродажу боевой авиации по антикризисным ценам включилась Ненька, стало недавнее известие о крушении вблизи авиабазы Неллис истребителя Су-27, пилотируемого подполковником ВВС США Эриком Шульцем. Несмотря на все старания Пентагона засекретить крушение и спрятать концы в воду, информация просочилась в СМИ.

Сам факт крушения Су-27 никого особо не удивил. Не секрет, что за прошедшие четверть века Украина не занималась своими Вооружёнными Силами и модернизацией оставшейся ей боевой техники трёх советских военных округов. О том, что представляли собой украинские ВВС, стало известно во время Крымской весны, когда совместными усилиями «вежливых» и крымских ополченцев украинские военные были сперва изолированы в местах дислокаций, а затем и выставлены за пределы полуострова.

Как только «вежливые» получили полный контроль над аэродромом Бельбек, где базировалась украинская бригада тактической авиации, их взорам предстало душераздирающее зрелище. Из всего парка самолётов лишь несколько единиц МиГ-29 были в исправном состоянии, но даже они годились разве что для музея – оборудование и авионика истребителей технологически остались в декабре 1991 года, когда распался Советский Союз.

Таким образом, покупая по дешёвке украинское летающее барахло и сажая в него своих лётчиков, американцы заведомо шли на значительный риск. Сначала «многовекторным» Кучме и Януковичу не было дела до модернизации авиатехники, используя восстановленные военно-технические связи с Россией, а после марта 2014 года Украина сама разорвала эти связи, оставшись отрезанной от передовых технологий во многих отраслях.

То, как происходила авральная модернизация военного старья по-украински, хорошо известно: для поддержания боеспособности более-менее пригодной техники использовался «технический каннибализм», а если детали и запчасти достать было неоткуда, в дело шла матчасть, приобретённая на толкучке или кое-как дотягивающие по ТТХ гражданские аналоги чуть ли не с Алиэкспресса.

То, как деградировавшие украинские умельцы доводят до ума сложную и не очень технику, показали взрывы миномётов «Молот» и аварии допиленных в «Южном» советских ракетных двигателей для американских ракет. Нечего и говорить, что заявленные с большой помпой Турчиновым испытания «уникальных» ракет «Ольха» были встречены с содроганием, поскольку представляли опасность не только для окружающих, но и для самих испытателей.

Некоторыми военными экспертами высказывались предположения, что рухнувший в районе авиабазы Неллис Су-27 был «модифицирован» шелудивыми руками турчиновских «умельцев» с применением матчасти кустарного производства.

По-видимому, и сами американцы не слишком надеялись на устаревшую авиатехнику, предоставленную им украинским «союзником», поскольку эскадрилья «Агрессор» пополнилась последней модификацией F-16C Block 25F, которые должны имитировать современные российские Су-35 вплоть до тактической раскраски.

В целом, практика скупки Пентагоном авиационных неликвидов была раскритикована даже американскими специалистами, заметившими, что за последние 30 лет российская военная авиация сделала огромный рывок вперёд. Можно сколько угодно раскрашивать перепроданные украинскими делягами старые советские самолёты и более новые американские машины под российские истребители 4++ и пятого поколения, но из этого не следует, что «агрессоры» смогут в полной мере освоить современную тактику воздушного боя российских лётчиков.

Американцы все 1990-е так усердно вбивали в общественное сознание, что в области высоких технологий Россия отстала навсегда, что столкновение с фактами наличия у её Вооружённых Сил современной авиации, высокоточного оружия и уникальных средств РЭБ стало для них настоящим шоком. И уж наверняка можно утверждать, что добытое всеми правдами и неправдами старое советское оружие не сможет стать противошоковым препаратом для Пентагона.