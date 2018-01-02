02.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Михаил Погребинский: Многие на Украине начинают «переобуваться», но это не искренне

Прошедший вчера в Киеве марш Бандеры оказался не столь многочисленным, как в предыдущие годы, и это внушает определенный оптимизм, заявил «ПолитНавигатору» украинский политолог Михаил Погребинский.

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«То, что на марше было меньше людей, чем раньше, – обнадеживающий знак. Люди начинают уставать от этой примитивной человеконенавистнической идеологии. Драйв «мы все можем, мы теперь главные в стране» потихоньку уходит.

На сокращение числа участников факельного шествия, видимо, повлияло много факторов, в том числе, и не очень успешные попытки поднять народ Саакашвили. Он же союзник националистов, их объединяет ненависть к России. Но Саакашвили наполовину провалился.

Нынешняя власть также вдохновлена национализмом, но результаты ее деятельности какие-то жалкие. Все это накладывается друг на друга, люди потихоньку начинают приходить в себя. Мы видим, что многие люди начинают на ходу переобуваться, говорить, что «они ошиблись, ожидали одного, а получили другое», но чаще всего это не искренне», — комментирует Погребинский.

Его коллега политолог Александр Семченко отмечает, что, в отличие от Киева, в провинции марши Бандеры оказались достаточно массовыми.

«Людей было меньше на факельном шествии в Киеве, но в регионах на таких шествиях их было достаточно много. То, что их было меньше в Киеве, связано с тем, что в Киеве есть «свисток», куда выходит протест. Я имею в виду Саакашвили и его марши за импичмент. Те, кто хотел походить и протестовать, уже походили и попротестовали. В других городах такого «свистка» нет, поэтому там людей вышло много», — говорит Семченко.