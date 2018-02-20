20.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Михаил Погребинский: Украина закрыла последний шанс на компромисс

Подписание президентом Петром Порошенко скандального закона «о реинтеграции Донбасса», объявляющего Россию «агрессором» и «оккупантом», означает отказ Украины от последнего шанса на компромисс с Россией.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Михаил Погребинский.

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«Порошенко не мог не подписать этот закон, но последствия этого закона таковы, что они делают для России бессмысленными любые движения навстречу Киеву. Если что-то в интересах Киева и будет происходить, то потому, что Москва решит не создавать проблемы для украинского населения. А если можно будет сделать что-то, что создаст проблемы для украинских властей, то это будет сделано.

Возможно, мы это увидим не сразу, возможно, это проявится после президентских выборов или чемпионата мира. Но сохранение формата «Россия-агрессор и оккупант», подтвержденное голосованием большинства в парламенте и подписанное президентом, — означает закрытие шансов на компромисс с большой страной, от которой Украина во многом зависит.

Конечно, этот закон – невероятная глупость, это движение против интересов большинства украинского народа, против национальных интересов страны. Но это было ожидаемо, так что нет ничего удивительного в том, что Порошенко подписал этот закон», — сказал Погребинский.