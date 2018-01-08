08.01.2018, Киев, Михаил Рябов

9 290 просмотров

Михаил Погребинский: Захват Киево-Печерской Лавры будет переходом «красной линии»

Захват Киево-Печерской Лавры, о возможности которого сегодня вновь заговорили после пикетирования монастыря украинскими неонацистами из группировки С14, будет переходом «красной линии».

Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Михаил Погребинский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«С14 пользуются любым поводом, чтобы показать, что они на переднем крае борьбы с «Русским миром». Я не верю в возможность серьезной попытки захвата радикалами Киево-Печерской Лавры. Это уже будет переходом «красной линии», и власть не допустит этого.

Такие акции могут стать поводом для обострения внутриукраинской ситуации, поскольку на стороне насельников Киево-Печерской Лавры и вообще Московского Патриархата стоят десятки тысяч людей, это – серьезная общественная сила, с которой не так просто справиться.

За подобными акциями стоят те, кто заинтересован в нагнетании страстей. СМИ уже сообщали, что С14 координируются СБУ. У меня нет никаких доказательств этого, но и СБУ никак не опровергала такие сообщения», — отметил Погребинский.