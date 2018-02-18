18.02.2018, Киев, Михаил Рябов

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Михаил Погребинский: Закрытие Русского центра в Киеве будет тяжелым решением

Российский центр науки и культуры, подвергшийся накануне нападению украинских националистов, может быть закрыт из-за отказа властей обеспечить безопасность учреждения. Такой вариант развития событий в беседе с «ПолитНавигатором» не исключил киевский политолог Михаил Погребинский.

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«Конечно, без последствий этот инцидент не останется. Тем и более, что уже известно о разрыве договора об охране, что выглядит как прямая провокация дальнейших нападений, равно как и выступление Порошенко в Мюнхене с призывом запретить российский флаг. То есть действуют прямо по «рецепту» главы государства, а отказ от защиты Россотрудничества только подтверждает, что радикалы являются только инструментом официальной государственной политики.

Полагаю, в России будут думать, что делать. Какой будет результат – сказать трудно. Я не сомневаюсь, что, если бы пострадали люди, то ответ был бы очень жестким. Поскольку пока просто устроили погром, а люди не пострадали, то я думаю, что жесткой реакции не будет.

Думаю, вопрос закрытия Россотрудничества также будет обсуждаться – раз не могут защитить, а государство не может гарантировать безопасность, то, наверное, резонно будет закрыть?

Но это будет очень тяжелым решением, это фактически будет знаком, что Россия отказывается от культурных, научных и прочих связей даже не с украинским государством (которому она помогает выкрутиться из тяжелого положения с углем и пр), а с украинцами», — сказал Погребинский.