16.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Министр-американка кивает на Румынию: эпидемия кори пришла на Украину оттуда
Вспышка кори на Украину пришла из Румынии.
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Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Украины, гражданка США Ульяна Супрун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Реальная ситуация в Украине сейчас такова, что есть вспышка кори. Корь пришла из Румынии, где также есть проблемы с вакцинацией. В Украине нет коллективного иммунитета, поэтому вспышка кори был неизбежна», — заявила Супрун.
По ее словам, Минздрав поддерживает меры по недопуска невакцинированных детей на занятия.
Напомним, по состоянию на 14 января на Украине зарегистрировано 1285 случаев заболевания корью.
Метки: Румыния, Ульяна Супрун, эпидемия кори
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12:49 16 январяУкраину лишают всей международной финансовой помощи
12:49 16 январяВ Верховной Раде минутой молчания отметили «день украинского киборга»
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11:30 16 январяПроамериканский «ястреб» пообещал тюрьму для Порошенко
11:11 16 январяВерховную Раду окружил митинг националистов — Россию сегодня официально объявят «агрессором»
11:10 16 январяУкраина лишила жителей ЛДНР мобильной связи, чтобы не платить пенсии
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16:04 16 январяГрудинин выступил за то, чтобы принять ЛДНР в состав России
15:06 16 январяРоссии помогут роботы
14:49 16 январяВышел сенсационный фильм-расследование о «вмешательстве» России в выборы в США
14:34 16 январяМедведев предрек гибель криптовалют
14:27 16 январяНа украинском ТВ признали бесполезность антироссийских санкций
13:50 16 январяРоссия заняла второе место в мире по стремлению к здоровому образу жизни
11:57 16 январяСобчак попыталась замять скандал с «неполноценными крымчанами», напав на соратника Навального
9:56 16 январяРоссотрудничество планирует продолжить работу в Киеве, несмотря на регулярные погромы
9:23 16 январяАнтоний Мачеревич меняет профессию
9:11 16 январяИнтеграция Донбасса в экономику РФ продолжится
8:23 16 январяПольша признала, что Украина покупает российский газ
22:21 15 январяКрым снова превращен в непотопляемый авианосец, признали в Киеве
20:58 15 января«Украина захвачена физическими потомками воинов дивизии СС Галичина»
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