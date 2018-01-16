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16.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Киев, Медицина, Общество, Политика, Украина

Министр-американка кивает на Румынию: эпидемия кори пришла на Украину оттуда


Вспышка кори на Украину пришла из Румынии.

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Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Украины, гражданка США Ульяна Супрун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Реальная ситуация в Украине сейчас такова, что есть вспышка кори. Корь пришла из Румынии, где также есть проблемы с вакцинацией. В Украине нет коллективного иммунитета, поэтому вспышка кори был неизбежна», — заявила Супрун.

По ее словам, Минздрав поддерживает меры по недопуска невакцинированных детей на занятия.

Напомним, по состоянию на 14 января на Украине зарегистрировано 1285 случаев заболевания корью.

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