11.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Министр спорта Украины в бессильной злобе закатил антироссийскую истерику

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов в эфире телеканала «Прямий» призвал украинских болельщиков отказаться от поездки на чемпионат мира по футболу в Россию, сообщает спортивный портал Tribuna.

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«Я видел, насколько все мировое сообщество было близко к принятию этого решения два года назад. Когда начались судебные процессы против бывшего руководства ФИФА, изменения, обвинения в коррупции при предоставлении права на проведение ЧМ. Я думал, что тогда будет это решение принято», — сказал министр.

Он признает, что сейчас эта кампания сошла на нет и чемпионат однозначно пройдет в России.

«Осталось 6 месяцев до ЧМ. Я думаю, что тема с повестки дня снята. Хотя с точки зрения наших национальных интересов мы делали все, чтобы этот чемпионат не состоялся в России. Но наши возможности здесь очень ограничены. Я хочу призвать наших болельщиков не ехать туда. Особенно участников АТО. Я думаю, мы можем сделать общее заявление с МИД, СБУ, что делать этого не надо», – добавил Жданов.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Жданов заявил, что Россия украла олимпийское золото у украинского борца Жана Беленюка.

Но уже через некоторое время министр спорта Украины обвинил Беленюка в пренебрежении вышиванкой и работе на Кремль.

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