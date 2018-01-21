21.01.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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Минобороны ДНР: Украинская авиация готовит провокацию в Донбассе

В зоне так называемой АТО украинская армия планирует провести авиационные учения. В ходе них не исключены провокации – например, Киев может инсценировать уничтожение украинского самолета с целью обвинения республик Донбасса. Между тем, ПВО ДНР готовы дать отпор в случае нарушения воздушного пространства.

Об этом сегодня на брифинге рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, ВС ДНР получены данные о подготовке к проведению с 21 по 30 января комплексной тренировки украинских подразделений и частей ПВО в зоне «АТО» с последующей отработкой вопросов обнаружения, сопровождения и условного уничтожения воздушных целей. Для обеспечения тренировки планируется привлечь самолёты ВВС Украины.

«Хотелось бы напомнить, что согласно Минским соглашениям в 30-ти километровой зоне вдоль всей линии соприкосновения использование авиации запрещено», − заметил Эдуард Басурин.

Он выразил обеспокоенность тем, что во время тренировок ВСУ могут уничтожить свой самолёт и обвинить в этом вооружённые силы ДНР.

«Мы не исключаем, что под прикрытием проведения этой тренировки может быть произведено уничтожение авиационного средства для последующего обвинения в этом наши Вооружённые силы», − рассказал Басурин.

Вместе с тем, он отметил, что любой самолёт, залетевший в воздушное пространство Республики, будет незамедлительно сбит.

«Предупреждаем, что наши средства ПВО будут использованы против вражеской авиации только в случае нарушения ею наших воздушных границ», − подытожил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.