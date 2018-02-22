22.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Минздрав во главе с американкой гробит областные больницы Украины

Минздрав Украины во главе с американкой Ульяной Супрун проводят такую «реформу», что приведет к массовому закрытию медицинских учреждений.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Виктор Сердюк, президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он обратил внимание, что Минздрав инициирует массовую перерегистрацию областных больниц из государственных в коммунальные, чтобы возложить их содержание на местные бюджеты и снять ответственность с центрального правительства в Киеве.

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«Каждый из нас, по крайней мере, раз в жизни попадает в реанимацию. И что нас там ждет? Практически отсутствуют аппараты для вентиляции легких для детей. Это означает, что, когда ребенок попадает в реанимацию, его подключают к аппарату для взрослых, и легкие разрываются.

Поэтому вопрос превращения медучреждения в коммунальное учреждение, прибыльное или неприбыльное, – настолько иезуитский, циничный, чтобы снять ответственность с государства. Минздрав своими рекомендациями хочет снять свою ответственность, то есть пункта ст. 3 Конституции, где здоровье граждан – самая большая забота государства. Эта забота никак не проявляется.

Даже если кто-то захочет исполнить эти письма, которые не подкреплены никакими нормативными актами, то это колоссальные риски закрытия лечебных учреждений. Они будут закрыты, просто ветер будет гулять по районным больницам. Людям не останется куда обращаться», — сказал общественник.