21.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Пропаганда, Украина

Миротворцы помогут нам покончить со швалью — Ганапольский


Одиозный украинский телеведущий Матвей Ганапольский пророчит ввод на Донбасс миротворцев, благодаря которым Украина сможет добиться от России многомиллиардных репараций.

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Об этом он заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Найдут миротворцев — есть те, которые не при России и не при НАТО, они войдут. После этого они станут на линии разграничения. На этом с этой швалью там будет закончено и Украина будет проводить выборы… Не сомневаюсь и прогнозирую, что даже при поддержке Киева там будет создана какая-то местная партия, отражающая интересы этих людей. Эта партия будет принимать участие в выборах, займет какие-то места в местной власти, я даже прогнозирую, что Киев будет этому способствовать. Может быть, даже один — два человека пройдут в Верховную Раду, но влияние этой партии будет ничтожно.

И постепенно туда зайдет Украина и все вернется на круги своя, а потом надо будет заниматься Крымом. И когда будет дело закончено с Крымом, уйдут санкции, но появится новая история — вопрос репараций, огромных, миллиардных сумм, которые Россия должна будет выплатить. До этого она их все потратит на самолет — вы знаете, о каком самолете я говорю», — заявил Ганапольский.

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