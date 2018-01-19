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19.01.2018, Киев, Игорь Петров
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Украина, Финансы, Экономика

Мировая конъюнктура ухудшает ситуацию на Украине


В прошлом году курс гривны был стабильным благодаря росту цен на сырье и, соответственно, валютных поступлений, но в этом году прогнозируется падение цена на сырье, а потому курс просядет.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 2018 году ухудшится внешнеэкономическая конъюнктура. Цены на металл и руду будут ниже, чем в прошлом году. Почему в прошлом году гривна показала такую необыкновенную стабильность? Помогла внешнеэкономическая конъюнктура. Цены на металл и руду выросли на 40%. Поэтому и курс стабильный. В 2018 году разрыв между предложением валюты и спросом на нее будет гораздо больше, чем в прошлом. И дальше будет расти дефицит торгового баланса. Сейчас он составляет порядка 8 миллиардов долларов, и по сравнению с 2016 годом он вырос на 2 миллиарда. Та же тенденция будет продолжаться и в этом году», — предупредил Скаршевский.

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